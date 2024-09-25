Нашли в ритуальной яме: археологи откопали важные артефакты солеваров времен неолита (фото)

В Сольнице, Болгария, археологи обнаружили ритуальные артефакты, которым более 6000 лет. Кроме предметов, они нашли остатки древних жилищ и части фракийского дома более позднего периода.

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Во время раскопок в болгарском регионе Варна археологи обнаружили ритуальную яму с древними артефактами в доисторическом поселении, известном как Сольница, датированном примерно 4000-4200 годами до н. э. Это место, расположенное вблизи современной Провадии, имеет важное историческое значение благодаря своей роли в производстве и экспорте соли, ценного товара в регионе, пишет Heritage Daily.

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Первые жители Сольницы собирали рапу из близлежащих соляных источников, которую они перерабатывали, помещая ее в керамические кувшины, установленные в неглубоких ямах. Разжигая костры между кувшинами, они нагревали рассол, пока тот не закипал, оставляя слои соли.

Со временем они разработали более совершенные технологии, включая специальные печи, что позволило им производить соль в больших масштабах. Эти печи могли перерабатывать до 30 килограммов соли за одну загрузку. Однако процветание поселения в конечном итоге подорвала серия разрушительных землетрясений, которые нанесли значительный ущерб его оборонительным сооружениям и привели к упадку соляной экономики.

Фото: BTA

Недавнее открытие ямы с ритуальными жертвоприношениями позволило по-новому взглянуть на духовные практики древних жителей региона. Среди найденных артефактов — зооморфный керамический сосуд в форме быка, символ силы и плодородия в европейских культурах неолита и энеолита.

Также удалось обнаружить хорошо сохранившийся сосуд, украшенный геометрическими узорами, миниатюры человеческих фигурок, а еще предметы из кости и керамики. Кроме того, археологи наткнулись на остатки древних жилищ и части фракийского дома высокого статуса более позднего периода, что дополняет богатый исторический рассказ о месте находки.

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Это открытие демонстрирует культурное и экономическое значение Сольницы и раскрывает методы добычи соли и церемониальные практики ее первых жителей. Понимание этих находок обогащает наши знания о доисторических европейских обществах и их связи с важными ресурсами, такими как соль.

Ранее Фокус писал о том, как нашли британский крейсер времен Первой мировой войны. Он затонул незадолго после начала боевых действий.

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