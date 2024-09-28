Подорож на край світу: за чим вікінги пливли до самого серця Арктики

Вікінги, здається, ходили на край світу в пошуках дорогоцінної слонової кістки — в буквальному сенсі цього слова.

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Вікінги розпочали надзвичайні пошуки дорогоцінної слонової кістки, просунувшись у найвіддаленіші північні регіони Землі. Пошуки привели їх до моржевих бивнів з Гренландії — території, яка раніше вважалася поза межами їхніх морських експедицій, пише ScienceAlert.

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Нові генетичні дані 31 артефакту зі слонової кістки, знайдених в музеях Європи, свідчать про те, що мореплавці просувалися далеко в Арктику, перетинаючись з іншими культурами, такими як інуїти і, можливо, їхні попередники, туніти.

Близько половини цих артефактів з моржевої кістки походить від тварин, що мешкають у регіоні між північно-західною Гренландією та арктичною Канадою, набагато північніше, ніж норвезькі поселення на південному заході.

Ці докази натякають на масштабну торгівлю цим матеріалом, зумовлену прагненням норвежців до товарів високого статусу в середньовічній Європі. За словами археолога Пітера Джордана з Лундського університету, ці знахідки ставлять ще більше запитань про те, як така маленька, віддалена гренландська громада могла організувати такі масштабні операції зі збору слонової кістки.

Схематична реконструкція морських шляхів Фото: Puerta et al., Science Advances, 2024

Щоб дістатися цих віддалених регіонів, гренландські мореплавці, ймовірно, чекали, поки розтане морська крига, що дало їм вузьке 10-тижневе вікно для відплиття на північ.

Археолог Грір Джарретт припускає, що подорож до серця Гренландії зайняла б близько місяця, після чого норвежці скористалися б постійним денним світлом для полювання і торгівлі.

Хоча прямих контактів між норвежцями та корінними народами Північної Америки не доведено, еколог Мортен Танге Ольсен з Копенгагенського університету вважає дуже ймовірним, що ці групи зустрічалися і вели торгівлю.

Для підтвердження цієї гіпотези знадобиться більша і різноманітніша вибірка артефактів з моржевої кістки, а також детальніші археологічні дослідження у високогір'ї Арктики.

Якщо це справді так, то це стане вирішальним моментом в історії нашого виду: перше навколосвітнє плавання — повне коло з Африки до Азії і через Берингову протоку.

Дослідники зазначають: ці знахідки вказують на те, що скандинави були не лише фермерами і поселенцями, але й стратегічними торговцями, залученими до видобутку ресурсів на далекі відстані. Можливі обміни з культурами корінних народів Арктики можуть розкрити набагато складнішу історію, ніж вважалося раніше.

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У той час як норвежці використовували для полювання на моржів судна з дощок і зброю із залізними наконечниками, інуїти вдавалися до складніших методів полювання за допомогою гарпунів з відкритих човнів, захищених від води шкурами тварин.

Однак дослідники сумніваються, що інуїти або туніти подорожували на південь, щоб торгувати з норвежцями, оскільки їм бракувало стимулів для такої подорожі.

Натомість саме норвежці, мотивовані високим попитом Європи на слонову кістку, просунулися на північ, щоб зібрати цей цінний ресурс. Зникнення моржів в Ісландії під час колонізації вікінгів і натяки на подібне скорочення в Гренландії можуть свідчити про те, що надмірна експлуатація ресурсів призвела до остаточного залишення Гренландії норвежцями в 1400-х роках.

Потенційне зростання попиту на слонову кістку, можливо, не лише підштовхнуло норвежців до арктичних регіонів, але й ознаменувало одні з найперших форм глобалізації.

Однак, як стверджують автори дослідження, цей наратив здебільшого викладений з європейської перспективи. Вони наголошують на необхідності переосмислення та детальнішого дослідження, зокрема досвіду і ролі корінних арктичних культур у цій главі історії.

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