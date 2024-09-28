Пролежали у шухляді двадцять років: палеонтологи ледь не загубили невідомий вид тиранозаврів

Виявлення раніше невідомих видів динозаврів завжди викликає обговорення серед палеонтологів, проте інколи стаються казуси. Унікальні скам'янілості нового виду тиранозаврів, виявлені у Мексиці ще у 2000 році, пролежали в забутті 20 років.

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Деякі з найважливіших знахідок були заховані, забуті, а згодом знову відкриті в найнесподіваніших місцях. Так сталося з однією палеонтологічною знахідкою в Мексиці, де відкрили новий вид динозавра, який роками залишався непоміченим, пише IFLScience.

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Новий вид, Labocania aguillonae, вперше виявила палеонтологиня Марта Кароліна Агіллон у 2000 році, проте знайдені скам'янілості пролежали в шухляді в Музеї пустелі в Сальтільйо понад два десятиліття. Рештки, на перший погляд, здавалися нічим не примітними. Палеонтолог Нік Лонгріч з Університету Бата навіть описав кістки як "купу щебеню".

Однак, детальніше вивчення виявило, що кістки належать до невідомого виду тиранозавра. Ця знахідка особливо захоплююча, оскільки Мексика довгий час вважалася малоймовірним місцем для знахідок скам'янілостей тиранозаврів, які переважно зустрічаються в північних регіонах Північної Америки.

Історично тиранозаври тісно пов'язані з такими регіонами, як Канада та Монтана, де мешкали такі відомі види, як альбертозаври (Albertosaurinae) та дасплетозаври (Daspletosaurin). Найвідоміший представник цієї групи, Тиранозавр рекс, мешкав здебільшого в таких областях, як Монтана і Вайомінг. Досі небагато скам'янілостей тиранозаврів знаходили далі на південь.

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Однак деякі знахідки почали кидати виклик цій тенденції. Такі тиранозаври, як Teratophoneus curriei, знайдений в Юті в 2011 році, і Bistahieversor sealeyi, знайдений в Нью-Мексико в 2010 році, розширили відомий ареал цих древніх хижаків. Виявлення L. aguillonae в Мексиці додає ще один шматочок до цього пазлу, що свідчить про ширшу область життя тиранозаврів, ніж вважалося раніше.

L. aguillonae вирізняється відносно стрункою статурою, довгими ногами і великими очима. Згідно з аналізом команди, він виявляється тісно пов'язаним з іншими південними тиранозаврами, такими як L. anomala і B. sealeyi.

Палеобіолог Ектор Рівера-Сильва, куратор Музею пустелі, наголосив на важливості цього відкриття для регіону. Він зазначив, що досі викопні рештки тиранозаврів у Мексиці здебільшого обмежувалися ізольованими знахідками, такими як зуби або окремі кістки. Однак заново віднайдені скам'янілості дають важливе уявлення про різноманітність південних тиранозаврів.

L. aguillonae вирізняється відносно стрункою статурою, довгими ногами і великими очима Фото: Rivera-Sylva and Longrich, Fossil Studies, 2024 (CC BY 4.0)

Хоча ажіотаж навколо відкриття нового виду динозаврів не викликає сумнівів, не менш важливими є ширші наслідки. Це відкриття свідчить про те, що ареал і різноманітність тиранозаврів, особливо в південних регіонах, може бути набагато більшим, ніж вважалося раніше.

Як зазначив Лонгріч, ці південні тиранозаври мали унікальні риси черепа, кінцівок і загальної анатомії, що відрізняли їх від північних побратимів. Це підвищує ймовірність того, що в пустелях Мексики на нас чекає ще багато важливих відкриттів.

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