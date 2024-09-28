Майже такі ж, як і ми: вчені розкритикували стереотипні уявлення про неандертальців

Загальні уявлення про неандертальців зводяться до того, що вони не сильно відрізнялися за рівнем розвитку від мавп, не мали культури та загалом були примітивними створіннями. Проте нові дослідження доводять, що вони мали набагато більше спільного з сучасними людьми.

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З моменту відкриття неандертальців у XIX столітті їх часто зображували як примітивних, нерозумних істот. Однак дослідження останніх десятиліть значно змінили цей наратив, показавши, що вони були набагато більше схожі на сучасних людей, ніж вважалося раніше. Ці ранні люди демонстрували інтелект, культурну складність та емоційну глибину, які кидають виклик старим стереотипам, пише IFLScience.

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Перші останки неандертальців знайшли в Бельгії та Гібралтарі в 1829 і 1848 роках, хоча спочатку їх прийняли за людські. Лише у 1856 році німецький натураліст Йоганн Карл Фюльротт виявив кістки неандертальців у долині Неандер.

У XIX столітті, коли еволюційна теорія боролася за визнання, неандертальців часто розглядали як символ примітивності. Наприклад, Джей В. Доусон описав їх як "напівбожевільних, напівідіотів", що відображає широко розповсюджені хибні уявлення.

Значний внесок у створення цього образу зробив палеонтолог Марселін Буль, чиє дослідження скелета неандертальця 1908 року, відомого під назвою "La Chapelle-aux-Saints 1" або "Старий", зміцнило уявлення про неандертальців як про згорблені, брутальні постаті. Пізніше його інтерпретацію заперечили, коли з'ясувалося, що постава скелета — це наслідок артриту, а не вроджена деформація.

Археологи знайшли кілька прикладів неандертальців, які, схоже, жили з обмеженими можливостями або дегенеративними захворюваннями, які, мабуть, потребували стороннього догляду, щоб дожити до їхнього віку. Ця здатність співпереживати іншим і реагувати відповідно, використовуючи знання та навички, свідчить про високий рівень когнітивних здібностей, не кажучи вже про емоційний інтелект.

Археологічна пам'ятка печера Шанідар Фото: Wikimedia Commons

Що стосується практики поховання, то неандертальці, як і ранні Homo sapiens, ховали своїх померлих. Інтерпретувати поховання може бути складно. Можливо, вони виникли просто як спосіб уберегти трупи від хижаків або допомогти контролювати хвороби і запахи, пов'язані з розкладанням тіл. Або ж це може бути ознакою ритуалу, який демонструє розуміння смерті та смертності.

Печера Шанідар містить одні з найкраще збережених останків неандертальців з усіх коли-небудь знайдених. Серед кількох скелетів, знайдених у печері, один, схоже, був похований зі значною кількістю пилку, що, на думку деяких дослідників, може свідчити про те, що людину поховали з квітами.

Неандертальці також виявляли мистецькі нахили — здатність, яка довгий час вважалася унікальною для Homo sapiens. Один із найяскравіших прикладів їхнього мистецтва можна знайти в іспанському Куева-де-Ардалес, де вони розмалювали сталагміти червоною охрою понад 65 000 років тому.

Інше печерне мистецтво, яке приписують неандертальцям, включає ручні трафарети, створені шляхом розпилення охри на долоню, прикладену до стіни печери, що демонструє ранню форму символічної комунікації.

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Нассер Маліт, доцент кафедри біологічної антропології Університету штату Нью-Йорк, у своїй роботі обговорює, як еволюціонували уявлення про неандертальців. Він роздумує, чи визнають нарешті їхню "людяність" — здатність до співчуття, творчості та свідомості.

Відповідь, схоже, позитивна. Багато в чому неандертальці були такими ж людьми, як і Homo sapiens. Дехто може навіть стверджувати, що вони були "людянішими" особливо якщо врахувати фактори, які призвели до їхнього вимирання.

Дехто вважає, що неандертальців фактично витіснили Homo sapiens (або, навпаки — їх поглинув наш вид). Можна стверджувати, що Homo sapiens взяли гору завдяки своїм жорстоким і завойовницьким нахилам, а не чутливості та співчуттю.

Зрештою, неандертальці не були брутальними істотами, як їх колись уявляли, а навпаки — демонстрували турботу, креативність та інтелект. Їхній спадок спонукає нас переосмислити, що означає бути "людиною".

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