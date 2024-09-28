Почти такие же, как и мы: ученые раскритиковали стереотипные представления о неандертальцах

Общие представления о неандертальцах сводятся к тому, что они не сильно отличались по уровню развития от обезьян, не имели культуры и в целом были примитивными созданиями. Однако новые исследования доказывают, что они имели гораздо больше общего с современными людьми.

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С момента открытия неандертальцев в XIX веке их часто изображали как примитивных, неразумных существ. Однако исследования последних десятилетий значительно изменили этот нарратив, показав, что они были гораздо больше похожи на современных людей, чем считалось ранее. Эти ранние люди демонстрировали интеллект, культурную сложность и эмоциональную глубину, которые бросают вызов старым стереотипам, пишет IFLScience.

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Первые останки неандертальцев нашли в Бельгии и Гибралтаре в 1829 и 1848 годах, хотя сначала их приняли за человеческие. Только в 1856 году немецкий натуралист Иоганн Карл Фюльротт обнаружил кости неандертальцев в долине Неандер.

В XIX веке, когда эволюционная теория боролась за признание, неандертальцев часто рассматривали как символ примитивности. Например, Джей В. Доусон описал их как "полусумасшедших, полуидиотов", что отражает широко распространенные заблуждения.

Значительный вклад в создание этого образа внес палеонтолог Марселин Буль, чье исследование скелета неандертальца 1908 года, известного под названием "La Chapelle-aux-Saints 1" или "Старик", укрепило представление о неандертальцах как о сгорбленных, брутальных фигурах. Позже его интерпретацию опровергли, когда выяснилось, что осанка скелета — это следствие артрита, а не врожденная деформация.

Археологи нашли несколько примеров неандертальцев, которые, похоже, жили с ограниченными возможностями или дегенеративными заболеваниями, которые, по-видимому, нуждались в постороннем уходе, чтобы дожить до их возраста. Эта способность сопереживать другим и реагировать соответственно, используя знания и навыки, свидетельствует о высоком уровне когнитивных способностей, не говоря уже об эмоциональном интеллекте.

Археологический памятник пещера Шанидар Фото: Wikimedia Commons

Что касается практики захоронения, то неандертальцы, как и ранние Homo sapiens, хоронили своих умерших. Интерпретировать захоронения может быть сложно. Возможно, они возникли просто как способ уберечь трупы от хищников или помочь контролировать болезни и запахи, связанные с разложением тел. Или же это может быть признаком ритуала, который демонстрирует понимание смерти и смертности.

Пещера Шанидар содержит одни из наиболее хорошо сохранившихся останков неандертальцев из всех когда-либо найденных. Среди нескольких скелетов, найденных в пещере, один, похоже, был похоронен со значительным количеством пыльцы, что, по мнению некоторых исследователей, может свидетельствовать о том, что человека похоронили с цветами.

Неандертальцы также проявляли художественные наклонности — способность, которая долгое время считалась уникальной для Homo sapiens. Один из самых ярких примеров их искусства можно найти в испанском Куэва-де-Ардалес, где они разрисовали сталагмиты красной охрой более 65 000 лет назад.

Другое пещерное искусство, которое приписывают неандертальцам, включает ручные трафареты, созданные путем распыления охры на ладонь, приложенную к стене пещеры, что демонстрирует раннюю форму символической коммуникации.

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Нассер Малит, доцент кафедры биологической антропологии Университета штата Нью-Йорк, в своей работе обсуждает, как эволюционировали представления о неандертальцах. Он размышляет, признают ли наконец их "человечность" — способность к состраданию, творчеству и сознанию.

Ответ, похоже, положительный. Во многом неандертальцы были такими же людьми, как и Homo sapiens. Некоторые могут даже утверждать, что они были "более человечными", особенно если учесть факторы, которые привели к их вымиранию.

Некоторые считают, что неандертальцев фактически вытеснили Homo sapiens (или, наоборот — их поглотил наш вид). Можно утверждать, что Homo sapiens одержали верх благодаря своим жестоким и завоевательным наклонностям, а не чувствительности и состраданию.

В конце концов, неандертальцы не были грубыми существами, как их когда-то представляли, а наоборот — демонстрировали заботу, креативность и интеллект. Их наследие побуждает нас переосмыслить, что значит быть "человеком".

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