Пролежали в ящике двадцать лет: палеонтологи едва не потеряли неизвестный вид тираннозавров

Обнаружение ранее неизвестных видов динозавров всегда вызывает обсуждение среди палеонтологов, однако иногда происходят казусы. Уникальные окаменелости нового вида тираннозавров, обнаруженные в Мексике еще в 2000 году, пролежали в забвении 20 лет.

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Некоторые из важнейших находок были спрятаны, забыты, а впоследствии снова открыты в самых неожиданных местах. Так произошло с одной палеонтологической находкой в Мексике, где открыли новый вид динозавра, который годами оставался незамеченным, пишет IFLScience.

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Новый вид, Labocania aguillonae, впервые обнаружила палеонтолог Марта Каролина Агиллон в 2000 году, однако найденные окаменелости пролежали в ящике в Музее пустыни в Сальтильо более двух десятилетий. Останки, на первый взгляд, казались ничем не примечательными. Палеонтолог Ник Лонгрич из Университета Бата даже описал кости как "кучу щебня".

Однако, более детальное изучение выявило, что кости принадлежат к неизвестному виду тираннозавра. Эта находка особенно захватывающая, поскольку Мексика долгое время считалась маловероятным местом для находок окаменелостей тираннозавров, которые преимущественно встречаются в северных регионах Северной Америки.

Исторически тираннозавры тесно связаны с такими регионами, как Канада и Монтана, где обитали такие известные виды, как альбертозавры(Albertosaurinae) и дасплетозавры(Daspletosaurin). Самый известный представитель этой группы, тираннозавр рекс, обитал в основном в таких областях, как Монтана и Вайоминг. До сих пор немного окаменелостей тираннозавров находили дальше на юг.

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Однако некоторые находки начали бросать вызов этой тенденции. Такие тираннозавры, как Teratophoneus curriei, найденный в Юте в 2011 году, и Bistahieversor sealeyi, найденный в Нью-Мексико в 2010 году, расширили известный ареал этих древних хищников. Обнаружение L. aguillonae в Мексике добавляет еще один кусочек к этому пазлу, свидетельствующий о более широкой области жизни тираннозавров, чем считалось ранее.

L. aguillonae отличается относительно стройным телосложением, длинными ногами и большими глазами. Согласно анализу команды, он оказывается тесно связанным с другими южными тираннозаврами, такими как L. anomala и B. sealeyi.

Палеобиолог Эктор Ривера-Сильва, куратор Музея пустыни, отметил важность этого открытия для региона. Он отметил, что до сих пор ископаемые останки тираннозавров в Мексике в основном ограничивались изолированными находками, такими как зубы или отдельные кости. Однако заново найденные окаменелости дают важное представление о разнообразии южных тираннозавров.

L. aguillonae отличается относительно стройным телосложением, длинными ногами и большими глазами Фото: Rivera-Sylva and Longrich, Fossil Studies, 2024 (CC BY 4.0)

Хотя ажиотаж вокруг открытия нового вида динозавров не вызывает сомнений, не менее важны более широкие последствия. Это открытие свидетельствует о том, что ареал и разнообразие тираннозавров, особенно в южных регионах, может быть намного больше, чем считалось ранее.

Как отметил Лонгрич, эти южные тираннозавры имели уникальные черты черепа, конечностей и общей анатомии, отличавшие их от северных собратьев. Это повышает вероятность того, что в пустынях Мексики нас ждет еще много важных открытий.

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