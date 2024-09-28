Путешествие на край света: за чем викинги плыли к самому сердцу Арктики
Викинги, кажется, ходили на край света в поисках драгоценной слоновой кости — в буквальном смысле этого слова.
Викинги начали чрезвычайные поиски драгоценной слоновой кости, продвинувшись в самые отдаленные северные регионы Земли. Поиски привели их к моржовым бивням из Гренландии — территории, которая ранее считалась за пределами их морских экспедиций, пишет ScienceAlert.
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Новые генетические данные 31 артефакта из слоновой кости, найденных в музеях Европы, свидетельствуют о том, что мореплаватели продвигались далеко в Арктику, пересекаясь с другими культурами, такими как инуиты и, возможно, их предшественники, туниты.
Около половины этих артефактов из моржовой кости происходит от животных, обитающих в регионе между северо-западной Гренландией и арктической Канадой, гораздо севернее, чем норвежские поселения на юго-западе.
Эти доказательства намекают на масштабную торговлю этим материалом, обусловленную стремлением норвежцев к товарам высокого статуса в средневековой Европе. По словам археолога Питера Джордана из Лундского университета, эти находки ставят еще больше вопросов о том, как такая маленькая, отдаленная гренландская община могла организовать такие масштабные операции по сбору слоновой кости.
Чтобы добраться до этих отдаленных регионов, гренландские мореплаватели, вероятно, ждали, пока растает морской лед, что дало им узкое 10-недельное окно для отплытия на север.
Археолог Грир Джарретт предполагает, что путешествие к сердцу Гренландии заняло бы около месяца, после чего норвежцы воспользовались бы постоянным дневным светом для охоты и торговли.
Хотя прямых контактов между норвежцами и коренными народами Северной Америки не доказано, эколог Мортен Танге Ольсен из Копенгагенского университета считает очень вероятным, что эти группы встречались и вели торговлю.
Для подтверждения этой гипотезы понадобится более крупная и разнообразная выборка артефактов из моржовой кости, а также более детальные археологические исследования в высокогорье Арктики.
Если это действительно так, то это станет решающим моментом в истории нашего вида: первое кругосветное плавание — полный круг из Африки в Азию и через Берингов пролив.
Исследователи отмечают: эти находки указывают на то, что скандинавы были не только фермерами и поселенцами, но и стратегическими торговцами, вовлеченными в добычу ресурсов на дальние расстояния. Возможные обмены с культурами коренных народов Арктики могут раскрыть гораздо более сложную историю, чем считалось ранее.Важно
В то время как норвежцы использовали для охоты на моржей суда из досок и оружие с железными наконечниками, инуиты прибегали к более сложным методам охоты с помощью гарпунов с открытых лодок, защищенных от воды шкурами животных.
Однако исследователи сомневаются, что инуиты или туниты путешествовали на юг, чтобы торговать с норвежцами, поскольку им не хватало стимулов для такого путешествия.
Зато именно норвежцы, мотивированные высоким спросом Европы на слоновую кость, продвинулись на север, чтобы собрать этот ценный ресурс. Исчезновение моржей в Исландии во время колонизации викингов и намеки на подобное сокращение в Гренландии могут свидетельствовать о том, что чрезмерная эксплуатация ресурсов привела к окончательному оставлению Гренландии норвежцами в 1400-х годах.
Потенциальный рост спроса на слоновую кость, возможно, не только подтолкнул норвежцев к арктическим регионам, но и ознаменовал одни из самых первых форм глобализации.
Однако, как утверждают авторы исследования, этот нарратив в основном изложен с европейской перспективы. Они подчеркивают необходимость переосмысления и более детального исследования, в частности опыта и роли коренных арктических культур в этой главе истории.
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