Путешествие на край света: за чем викинги плыли к самому сердцу Арктики

Викинги, кажется, ходили на край света в поисках драгоценной слоновой кости — в буквальном смысле этого слова.

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Викинги начали чрезвычайные поиски драгоценной слоновой кости, продвинувшись в самые отдаленные северные регионы Земли. Поиски привели их к моржовым бивням из Гренландии — территории, которая ранее считалась за пределами их морских экспедиций, пишет ScienceAlert.

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Новые генетические данные 31 артефакта из слоновой кости, найденных в музеях Европы, свидетельствуют о том, что мореплаватели продвигались далеко в Арктику, пересекаясь с другими культурами, такими как инуиты и, возможно, их предшественники, туниты.

Около половины этих артефактов из моржовой кости происходит от животных, обитающих в регионе между северо-западной Гренландией и арктической Канадой, гораздо севернее, чем норвежские поселения на юго-западе.

Эти доказательства намекают на масштабную торговлю этим материалом, обусловленную стремлением норвежцев к товарам высокого статуса в средневековой Европе. По словам археолога Питера Джордана из Лундского университета, эти находки ставят еще больше вопросов о том, как такая маленькая, отдаленная гренландская община могла организовать такие масштабные операции по сбору слоновой кости.

Схематическая реконструкция морских путей Фото: Puerta et al., Science Advances, 2024

Чтобы добраться до этих отдаленных регионов, гренландские мореплаватели, вероятно, ждали, пока растает морской лед, что дало им узкое 10-недельное окно для отплытия на север.

Археолог Грир Джарретт предполагает, что путешествие к сердцу Гренландии заняло бы около месяца, после чего норвежцы воспользовались бы постоянным дневным светом для охоты и торговли.

Хотя прямых контактов между норвежцами и коренными народами Северной Америки не доказано, эколог Мортен Танге Ольсен из Копенгагенского университета считает очень вероятным, что эти группы встречались и вели торговлю.

Для подтверждения этой гипотезы понадобится более крупная и разнообразная выборка артефактов из моржовой кости, а также более детальные археологические исследования в высокогорье Арктики.

Если это действительно так, то это станет решающим моментом в истории нашего вида: первое кругосветное плавание — полный круг из Африки в Азию и через Берингов пролив.

Исследователи отмечают: эти находки указывают на то, что скандинавы были не только фермерами и поселенцами, но и стратегическими торговцами, вовлеченными в добычу ресурсов на дальние расстояния. Возможные обмены с культурами коренных народов Арктики могут раскрыть гораздо более сложную историю, чем считалось ранее.

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В то время как норвежцы использовали для охоты на моржей суда из досок и оружие с железными наконечниками, инуиты прибегали к более сложным методам охоты с помощью гарпунов с открытых лодок, защищенных от воды шкурами животных.

Однако исследователи сомневаются, что инуиты или туниты путешествовали на юг, чтобы торговать с норвежцами, поскольку им не хватало стимулов для такого путешествия.

Зато именно норвежцы, мотивированные высоким спросом Европы на слоновую кость, продвинулись на север, чтобы собрать этот ценный ресурс. Исчезновение моржей в Исландии во время колонизации викингов и намеки на подобное сокращение в Гренландии могут свидетельствовать о том, что чрезмерная эксплуатация ресурсов привела к окончательному оставлению Гренландии норвежцами в 1400-х годах.

Потенциальный рост спроса на слоновую кость, возможно, не только подтолкнул норвежцев к арктическим регионам, но и ознаменовал одни из самых первых форм глобализации.

Однако, как утверждают авторы исследования, этот нарратив в основном изложен с европейской перспективы. Они подчеркивают необходимость переосмысления и более детального исследования, в частности опыта и роли коренных арктических культур в этой главе истории.

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