Новые находки и открытия: археологи раскопали постройки средневекового монастыря в Германии

Исследуя монастырь Гиммельпфортен, археологи обнаружили древние сооружения, в частности церковь и отопительную систему XIV века. Также ученые нашли древние артефакты, в частности надгробия аристократов.

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Во время раскопок исторического монастыря вблизи Вернигероде, Германия, археологи обнаружили древнюю отопительную систему и многочисленные артефакты. Монастырь Гиммельпфортен, основанный в 1253 году в долине вблизи горного массива Гарц, был центром религиозной, культурной и экономической жизни, пока во время Крестьянской войны в XVI веке его не разграбили местные жители, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки обнаружили ключевые элементы архитектуры монастыря, в частности церковь — 40-метровую трехнефную базилику с каменным и кирпичным полом в отличном состоянии Фото: LDA

Недавние раскопки обнаружили ключевые элементы архитектуры монастыря, в частности церковь — 40-метровую трехнефную базилику с каменным и кирпичным полом в отличном состоянии. Монастырь, расположенный к югу от церкви, когда-то окружал внутренний двор и имел пол из каменных плит и шестиугольных кирпичных плиток.

В западной части комплекса исследователи обнаружили отопительную систему, датированную XIV веком, предназначенную для подачи теплого воздуха в калефакторий, или комнату для обогрева. В дополнение к структурным остаткам, команда обнаружила в церкви два причудливо оформленных надгробия, одно из которых обозначает могилу Клаудии фон Кенигстедт, дворянки, умершей незадолго до Крестьянской войны.

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Артефакты, найденные во время раскопок, включают фрагменты печных изразцов, куски стекла и керамики, значки паломников, монеты, застежки для книг, бронзовые стилусы и фурнитуру от священной одежды.

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