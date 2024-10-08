Нові знахідки і відкриття: археологи розкопали споруди середньовічного монастиря в Німеччині

Досліджуючи монастир Гіммельпфортен, археологи виявили стародавні споруди, зокрема церкву та опалювальну систему XIV століття. Також вчені знайшли стародавні артефакти, зокрема надгробки аристократів.

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Під час розкопок історичного монастиря поблизу Вернігероде, Німеччина, археологи виявили стародавню опалювальну систему та численні артефакти. Монастир Гіммельпфортен, заснований у 1253 році у долині поблизу гірського масиву Гарц, був центром релігійного, культурного та економічного життя, поки під час Селянської війни у XVI столітті його не розграбували місцеві жителі, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки виявили ключові елементи архітектури монастиря, зокрема церкву — 40-метрову тринефну базиліку з кам'яною та цегляною підлогою у відмінному стані Фото: LDA

Нещодавні розкопки виявили ключові елементи архітектури монастиря, зокрема церкву — 40-метрову тринефну базиліку з кам'яною та цегляною підлогою у відмінному стані. Монастир, розташований на південь від церкви, колись оточував внутрішній двір і мав підлогу з кам'яних плит і шестикутних цегляних плиток.

У західній частині комплексу дослідники виявили опалювальну систему, датовану XIV століттям, призначену для подачі теплого повітря в калефакторій, або кімнату для обігріву. На додаток до структурних залишків, команда виявила в церкві два вигадливо оформлені надгробки, один з яких позначає могилу Клаудії фон Кенігстедт, дворянки, яка померла незадовго до Селянської війни.

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Артефакти, знайдені під час розкопок, включають фрагменти пічних кахлів, шматки скла та кераміки, значки паломників, монети, застібки для книг, бронзові стилуси та фурнітуру від священного одягу.

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