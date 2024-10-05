Притулок останніх неандертальців: чи вийде у вчених розкрити таємницю

Відомо, що неандертальці не зникли раптово: це було поступове явище, спричинене різними факторами. Проте вчених цікавить, яке місце можна вважати останнім домом цих стародавніх людей.

Related video

Одна з таємниць, яка спантеличує вчених протягом багатьох років, — де і коли жили останні неандертальці. Деякі вчені вважають, що відповідь потрібно шукати на півдні Іберії, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча ми не можемо бути цілком упевненими, численні докази свідчать про те, що південна Іберія, на території сучасної Іспанії та Португалії, ймовірно, була їхнім останнім прихистком. Археологи знайшли в цьому регіоні знаряддя праці та артефакти, які відрізняються від тих, що були знайдені на решті території Європи, що підтверджує цю гіпотезу.

Одним з особливих інструментів, які виготовляли неандертальці, є знаряддя мустьєрської культури, вперше знайдені у Франції. Ці інструменти, вперше виготовлені 160 000 років тому, здебільшого зникли 40 000 років тому, разом із поступовим зникненням неандертальців. Однак знахідки на півдні Іберії свідчать про те, що неандертальці прожили в цьому регіоні довше, ніж вважалося раніше. Схоже, вони могли сховатися від змін, що впливали на інші частини Європи.

Підтвердження їхньої присутності передбачає пошук інших незабруднених доказів, таких як кістки, кістяні інструменти або спеціально спалене деревне вугілля, але це може бути складним завданням. Багато неандертальських стоянок було розкопано до того, як з'явилися сучасні методи уникнення забруднення, що ускладнює їхнє точне датування.

Гібралтар, розташований на південному краю Піренейського півострова, довгий час вважався останньою твердинею неандертальців. Розкопки в печері Горхем виявили мустьєрські знаряддя праці та вогнище з деревним вугіллям. У 2006 році дослідження з використанням радіовуглецевого аналізу показало, що ці артефакти датуються періодом від 28 000 до 22 000 років тому, задовго після того, як неандертальці, як вважалося, зникли.

Однак пізніші дослідження поставили ці висновки під сумнів. Дослідження 2014 року з використанням оновлених методів датування повторно проаналізувало 40 місць по всій Європі і виявило, що неандертальці, ймовірно, зникли між 39 000 і 37 000 років тому, що спростовує твердження про те, що печера Горхем була їхнім останнім притулком.

Іншим потенційним місцем, де неандертальці провели останні дні, є печера Куева-Антон на південному сході Іспанії. У 2021 році результати досліджень показали, що деревне вугілля, знайдене там, може датуватися періодом близько 36 600 років тому, але відсутність кам'яних інструментів на місці залишає докази дещо невизначеними.

Важливо

Вплине не лише на нашу планету: вчені виявили живих мікробів віком 2 мільярди років

У ширшому розумінні дослідники, такі як Том Хайям, вважають, що неандертальці вимерли не в одному конкретному місці, а, ймовірно, були поглинуті ранніми людськими популяціями по всій Європі. Враховуючи їхній широкий географічний ареал, знайти точне місцезнаходження останніх неандертальців може бути неможливо, але вдосконалення методів може допомогти звузити регіони з найновішими свідченнями.

Раніше Фокус писав про незвичайне поховання гладіатора у Туреччині. Як виявили дослідники, в якийсь момент це місце використали повторно.

Також ми розповідали про древню ДНК, яку нещодавно дослідили науковці. Виявилося, що вона приховувала 12000 років історії людства.