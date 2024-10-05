Вплине не лише на нашу планету: вчені виявили живих мікробів віком 2 мільярди років

Досліджуючи зразки породи віком 2 мільярди років, вчені виявили стародавніх мікробів, які були досі живими. Це безпрецедентна знахідка, яка дає дослідникам можливість вивчити архаїчні мікроорганізми.

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У Південній Африці вчені зробили неочікуване відкриття: вони виявили скелю віком 2 мільярди років, яка містить усе ще живі мікроби. Ця знахідка — найдавніший відомий приклад мікроорганізмів у такій древній гірській породі. Раніше вчені знаходили живі мікроорганізми лише в породах віком близько 100 мільйонів років, пише IFLScience.

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"Ми не знали, чи придатні для життя скелі віком 2 мільярди років. Досі найдавнішим геологічним шаром, в якому виявили живі мікроорганізми, був 100-мільйонний поклад під дном океану, тому це дуже захопливе відкриття. Вивчаючи ДНК і геноми таких мікробів, ми зможемо зрозуміти еволюцію дуже раннього життя на Землі", — сказав Йохеї Сузукі (Yohey Suzuki) з Токійського університету.

Дослідницька група під керівництвом Сузукі знайшла ці мікроби в закритій тріщині у зразку породи, взятому з Бушвельдського комплексу. Ця місцевість, що приблизно дорівнює розміру Ірландії, відома своїми багатими покладами корисних копалин, залишалася практично недоторканою з моменту свого утворення, забезпечуючи ідеальне середовище для виживання різноманітних стародавніх організмів.

Організми, що живуть глибоко під поверхнею Землі, еволюціонують неймовірно повільно і мають надзвичайно повільний метаболізм. А тому вони можуть зберігатися в магматичних породах протягом неймовірних проміжків часу. Останнє дослідження показало — до 2 мільярдів років.

Сузукі виділив важливість цього відкриття, заявивши, що воно може пролити світло на еволюцію ранніх форм життя, вивчаючи ДНК і геноми цих мікробів.

За допомогою Міжнародної континентальної програми наукового буріння дослідники пробурили свердловину на глибині 15 метрів під землею, щоб отримати зразок довжиною 30 сантиметрів.

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Мікроорганізми жили в крихітних тріщинах у скелі, оточені заповненими глиною проміжками, які залишали їх ізольованими від зовнішнього світу. Дослідники використовували передові методи, такі як фарбування ДНК та інфрачервона спектроскопія. Це дозволило їм визначити, що архаїчні організми були живими і не були забруднені.

"Я дуже зацікавлений в існуванні підземних мікробів не тільки на Землі, але й у можливості знайти їх на інших планетах", — сказав Сузукі.

Хоча марсіанські породи, як правило, набагато старші (від 20 до 30 мільярдів років), марсохід NASA "Персеверанс" має привезти породи, приблизно того ж віку, що й використані в цьому дослідженні.

Успішна ідентифікація стародавніх мікробів на Землі підживлює інтерес до того, що можна відкрити за межами нашої планети.

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