Повлияет не только на нашу планету: ученые обнаружили живых микробов возрастом 2 миллиарда лет

Исследуя образцы породы возрастом 2 миллиарда лет, ученые обнаружили древних микробов, которые были до сих пор живыми. Это беспрецедентная находка, которая дает исследователям возможность изучить архаичные микроорганизмы.

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В Южной Африке ученые сделали неожиданное открытие: они обнаружили скалу возрастом 2 миллиарда лет, которая содержит все еще живые микробы. Эта находка — древнейший известный пример микроорганизмов в такой древней горной породе. Ранее ученые находили живые микроорганизмы только в породах возрастом около 100 миллионов лет, пишет IFLScience.

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"Мы не знали, пригодны ли для жизни скалы возрастом 2 миллиарда лет. До сих пор самым древним геологическим слоем, в котором обнаружили живые микроорганизмы, был 100-миллионный слой под дном океана, поэтому это очень увлекательное открытие. Изучая ДНК и геномы таких микробов, мы сможем понять эволюцию очень ранней жизни на Земле", — сказал Йохеи Сузуки (Yohey Suzuki) из Токийского университета.

Исследовательская группа под руководством Сузуки нашла эти микробы в закрытой трещине в образце породы, взятом из Бушвельдского комплекса. Эта местность, примерно равная размеру Ирландии, известная своими богатыми залежами полезных ископаемых, оставалась практически нетронутой с момента своего образования, обеспечивая идеальную среду для выживания разнообразных древних организмов.

Организмы, живущие глубоко под поверхностью Земли, эволюционируют невероятно медленно и имеют чрезвычайно медленный метаболизм. А потому они могут сохраняться в магматических породах в течение невероятных промежутков времени. Последнее исследование показало — до 2 миллиардов лет.

Сузуки выделил важность этого открытия, заявив, что оно может пролить свет на эволюцию ранних форм жизни, изучая ДНК и геномы этих микробов.

С помощью Международной континентальной программы научного бурения исследователи пробурили скважину на глубине 15 метров под землей, чтобы получить образец длиной 30 сантиметров.

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Микроорганизмы жили в крошечных трещинах в скале, окруженные заполненными глиной промежутками, которые оставляли их изолированными от внешнего мира. Исследователи использовали передовые методы, такие как окрашивание ДНК и инфракрасная спектроскопия. Это позволило им определить, что архаичные организмы были живыми и не были загрязнены.

"Я очень заинтересован в существовании подземных микробов не только на Земле, но и в возможности найти их на других планетах", — сказал Сузуки.

Хотя марсианские породы, как правило, намного старше (от 20 до 30 миллиардов лет), марсоход NASA "Персеверанс" должен привезти породы, примерно того же возраста, что и использованные в этом исследовании.

Успешная идентификация древних микробов на Земле подпитывает интерес к тому, что можно открыть за пределами нашей планеты.

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