Тринадцятеро в одному саркофазі: у Туреччині знайшли незвичайне поховання гладіатора (фото)

Дослідники вважають, що особи, поховані в саркофазі, мали високий статус у суспільстві. Вони могли бути громадянами вищого класу або членами духовенства.

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У Туреччині археологи зробили незвичайне відкриття всередині багатовікової базиліки. Вони розкопали поховання, наповнене людськими кістками, яке, можливо, колись належало римському воїну. Цей стародавній саркофаг, якому, як вважають, близько 1 800 років, спочатку був побудований для гладіатора, на ім'я Євфрат, пише Live Science.

Однак замість останків славетного воїна команда виявила кістки 12 чоловіків і жінок, датовані V століттям н. е. Це свідчить про те, що гробницю використовували повторно приблизно через 200 років після її початкового будівництва.

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"З напису на гробниці ми знаємо, що спочатку її використовували для поховання гладіаторів", — Сінан Мімароглу (Sinan Mimaroglu), доцент і мистецтвознавець Університету Хатай Мустафи Кемаля в Туреччині.

Мімароглу та його команда виявили гробницю в руїнах базиліки, розташованої в провінції Ізмір Фото: Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Мімароглу та його команда виявили гробницю в руїнах базиліки, розташованої в провінції Ізмір, яка є частиною давньогрецького міста Ефес. Поряд з написами на саркофазі знайшли гравюри християнських хрестів як на кришці, так і всередині. Подібні до них виявляли в інших гробницях по всій Туреччині та Сирії.

Загалом всередині саркофага було три хрести, датовані п'ятим століттям, тоді як додаткові хрести вирізали на його кришці приблизно у восьмому столітті. Зараз їх порівнюють з аналогічними артефактами з регіону, щоб дізнатися більше про релігійні вірування людей, які їх виготовили.

Поховання, разом із мозаїками і стародавньою дренажною системою, знаходилося безпосередньо під базилікою, яка спочатку була церквою, присвяченою святому Іоанну. Ця споруда, пізніше перетворена на купольну будівлю імператором Східної Римської імперії Юстиніаном I у шостому столітті, слугувала важливим місцем поховання.

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Вважається, що особи, поховані в саркофазі, мали високий статус у суспільстві. Мімароглу припускає, що вони, ймовірно, були громадянами вищого класу або членами духовенства, враховуючи ретельну увагу до їхнього поховання в церкві.

Хоча про гладіатора Євфрата мало що відомо, окрім його імені, місце, де його поховали, має тисячолітню історію, що передує заснуванню Ефеса.

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