Беспокоило ученых со всего мира: иранские артефакты оказались искусной подделкой

Исследовав партию мечей из Ирана, изъятых британскими пограничниками, ученые обнаружили признаки подделки. Используя нейтронную томографию, исследователи обнаружили отверстия и признаки замены лезвий.

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Недавнее исследование иранских бронзовых мечей железного века с помощью передовых методов визуализации выявило значительные современные модификации. Эти изменения, направленные на повышение коммерческой ценности артефактов для незаконной продажи древностей, пишет Phys.org.

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Иранское клинковое оружие железного века является важным для отслеживания эволюции металлообрабатывающих технологий, особенно на Ближнем Востоке — регионе, известном своими металлургическими достижениями. Однако современное вмешательство и подделка этих предметов мешают понять историческое развитие металлообработки 3000 лет назад.

Команда, в которую вошли исследователи из Крэнфилдского университета, ISIS Neutron and Muon Source и Британского музея, применила нейтронную томографию для изучения внутренней структуры мечей. Этот метод, который имеет преимущества над традиционным рентгеном, выявил использование современных клеев и инструментов, что позволило выявить, как именно оружие изменили.

Исследование сосредоточили на партии мечей, конфискованных пограничными войсками Великобритании. Эти артефакты хранятся в Британском музее в ожидании репатриации в Иран.

Найденные мечи, модифицированные бронзовыми лезвиями вместо оригинальных железных, классифицируются как "пастиши" — артефакты, собранные из фрагментов древних предметов, чтобы придать им более ценный вид. Такое сокрытие их первоначальной конструкции затрудняет понимание биметаллического оружия той эпохи.

Ученые обнаружили отверстия, которые остались после сверления и даже фрагмент современного сверла в одном из мечей. Эти результаты демонстрируют распространенность модификаций в предметах старины, находящихся в незаконном обороте, и вызывают беспокойство относительно подлинности музейных коллекций во всем мире.

Ведущий автор исследования Алекс Родзинка отметил, что биметаллические артефакты играют решающую роль в понимании перехода от бронзы к железу. Модификации, однако, затмевают этот исторический переход. Исследовательница Анна Федриго добавила, что мечи с бронзовыми лезвиями и железными рукоятками часто могут быть пастишами.

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Старший преподаватель Натаниэль Эрб-Сатулло подчеркнул важность отличать настоящие артефакты от подделок, чтобы почтить технологические инновации региона. Мечи выставят в Британском музее перед возвращением в Иран.

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