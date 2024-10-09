Від античності до середньовіччя: археологи розкопали древнє поселення у Хорватії (фото)

Досліджуючи археологічну ділянку в селі Стобреч, дослідники розкопали стародавнє поселення, яке існувало ще 3500 років тому. Це місце спочатку було грецькою колонією, а за римських часів стало важливим центром торгівлі.

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Нещодавно археологи виявили 3500-літнє поселення в селі Стобреч, розташованому поблизу Спліта, Хорватія. На цьому місці вчені знайшли добре збережений грецький вал, який простягається на 70 метрів у довжину, а також інші споруди з різних історичних періодів, пише Arkeonews.

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Розкопки проводили на порожньому місці, запланованому під забудову, на території, визнаній історично важливою, але недостатньо дослідженою. Знайдена археологами стіна є однією з найкраще збережених грецьких стін у Хорватії, а її деякі ділянки сягають глибини понад три метри.

Докторка Марина Угарковіч, археологиня з Інституту археології, описала знахідки як надзвичайні, які можна порівняти з іншими значними стародавніми об'єктами по всьому світу.

Це місце спочатку було грецькою колонією, а за римських часів стало важливим центром торгівлі Фото: Croatia’s Ministry of Culture and Media

Під час розкопок вдалося виявити різні споруди з античного поселення Епетіон, що представляють періоди від доісторичного періоду до раннього середньовіччя.

Дослідниця зазначила, що знайдені матеріальні докази підтвердили, що поселення існувало набагато раніше, ніж вважалося, а деякі знахідки датуються середнім бронзовим століттям. Грецький вал, якому, за оцінками, понад 2 000 років, особливо примітний завдяки своїй Г-подібній формі.

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Це відкриття значно поглиблює розуміння доісторичного минулого регіону, особливо щодо грецького та римського впливу. Історичні записи свідчать, що грецькі колонії почали формуватися в регіоні приблизно в IV столітті до н. е., а римське домінування настало в II столітті до н. е. З часом Стобреч перетворився на важливий римський торгівельний центр, що ще більше закріпило його історичне значення.

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