От античности до средневековья: археологи раскопали древнее поселение в Хорватии (фото)

Исследуя археологический участок в селе Стобреч, исследователи раскопали древнее поселение, которое существовало еще 3500 лет назад. Это место сначала было греческой колонией, а в римские времена стало важным центром торговли.

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Недавно археологи обнаружили 3500-летнее поселение в селе Стобреч, расположенном вблизи Сплита, Хорватия. На этом месте ученые нашли хорошо сохранившийся греческий вал, который простирается на 70 метров в длину, а также другие сооружения из разных исторических периодов, пишет Arkeonews.

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Раскопки проводили на пустом месте, запланированном под застройку, на территории, признанной исторически важной, но недостаточно исследованной. Найденная археологами стена является одной из наиболее хорошо сохранившихся греческих стен в Хорватии, а ее некоторые участки достигают глубины более трех метров.

Доктор Марина Угаркович, археолог из Института археологии, описала находки как чрезвычайные, которые можно сравнить с другими значительными древними объектами по всему миру.

Это место изначально было греческой колонией, а в римские времена стало важным центром торговли Фото: Croatia’s Ministry of Culture and Media

Во время раскопок удалось обнаружить различные сооружения из античного поселения Эпетион, представляющие периоды от доисторического периода до раннего средневековья.

Исследовательница отметила, что найденные материальные доказательства подтвердили, что поселение существовало гораздо раньше, чем считалось, а некоторые находки датируются средним бронзовым веком. Греческий вал, которому, по оценкам, более 2 000 лет, особенно примечателен благодаря своей Г-образной форме.

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Это открытие значительно углубляет понимание доисторического прошлого региона, особенно в отношении греческого и римского влияния. Исторические записи свидетельствуют, что греческие колонии начали формироваться в регионе примерно в IV веке до н. э., а римское доминирование наступило во II веке до н. э. Со временем Стобреч превратился в важный римский торговый центр, что еще больше закрепило его историческое значение.

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