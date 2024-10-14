Особые находки: археологи обнаружили тысячи артефактов эламской культуры (фото)

В Иране археологи раскопали тысячи печатей, которым около 5 тысяч лет. Эти глиняные артефакты являются важным источником информации об организации и торговых связях региона.

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Во время недавних раскопок в городе Керманшах, Иран, археологи обнаружили тысячи глиняных печатей, которым, по оценкам, около 5 000 лет. Эти находки дают важное представление о древних административных и экономических практиках в регионе, пишет Arkeonews.

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По словам Дариуша Фармани, начальника управления туризма провинции, во время раскопок под руководством Шокоха Хосрави в Таппех Телене, археологическом объекте, официально признанном в 1998 году и включенном в список национального наследия в 2003 году, удалось найти тысячи артефактов.

Эти находки дают важное представление о древних административных и экономических практиках в регион Фото: Tehran Times

Во время раскопок исследователи обнаружили не только фрагменты керамики и фигурки животных, но и более 4 тысяч печатей, связанных с ранней эламской культурой, что свидетельствует о том, что Таппех Телене когда-то служило центром экономической организации и управления торговлей.

Эти артефакты отражают административные практики в центральном регионе Загроса в раннеэламский период, указывая на культурные и экономические связи между жителями Таппех Телене и регионами Ирана и Месопотамии. Стилистические особенности печатей в сочетании с глиняной посудой свидетельствуют о более широких межрегиональных связях этого места и выделяют его роль в экономическом и политическом развитии в течение нескольких тысячелетий.

Во время раскопок удалось открыть множество предметов, в частности 447 глиняных замков, которые использовались для дверей складов, почти 3 000 пломб для сосудов, более 100 пломб для мешков и 436 языкообразных предметов, каждый из которых имеет четкие отпечатки пломб. Эти находки дают представление о сложных коммерческих и административных системах, существовавших в регионе в течение 5-3 тысячелетия до нашей эры.

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Кроме того, находка ранних счетчиков указывает на эксперименты с числовыми системами в регионе, что потенциально закладывает основу для письменности. Учитывая важность этих артефактов, планируется продолжение раскопок с обеспечением финансирования для будущих сезонов исследований на этом месте.

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