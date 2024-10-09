От античности до современности: чем на самом деле является баварское украшение из захоронения V века (фото)

Исследуя украшение, обнаруженное в женском захоронении V века, археологи обнаружили неожиданное сходство с чаривари, традиционной баварской бижутерией. Этот аксессуар, состоящий из монет, ключей и амулетов, имеет символическое значение.

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Во время археологических раскопок в Баварии исследователи обнаружили захоронение с необычной коллекцией приношений: монеты, ключи и уникально украшенный грецкий орех объединены вместе. Эти предметы, напоминающие элементы традиционной баварской бижутерии, заставляют задуматься над тем, не имеет ли чаривари — известный в баварской культуре аксессуар — древние корни, пишет Arkeonews.

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В 2016 году археологи раскопали камерную гробницу молодой женщины V века, обнаружив на ее левом бедре коллекцию погребального инвентаря.

Среди этих предметов, которые, как полагают, прикрепили к кожаным ремешкам, были два бронзовых ключа, футляр для костяной иглы, бронзовые перстни, три римские монеты с отверстиями, ювелирный диск со стеклянной вставкой, раковина морской улитки и подвеска из грецкого ореха, украшенная бронзовыми полосками.

Этот аксессуар, состоящий из монет, ключей и амулетов, имеет символическое значение Фото: Bavarian State Office for Monument Preservation

Этот разнообразный ассортимент не только служил аксессуаром, но и мог означать статус или иметь символическое значение. После тщательной реставрации экспертами Баварского государственного управления по охране памятников находку признали ценным элементом культурных и социальных практик позднеримского периода на Дунае.

По словам профессора Матиаса Пфайля, генерального консерватора Баварского государственного управления по охране памятников, находка предлагает увлекательный взгляд на позднеантичную культуру на границе Римской империи. Уникальное сочетание предметов, найденных в гробнице, дает исследователям подсказки об окружении покойного и символическое значение ювелирных украшений того времени.

Хотя современный чаривари, серебряная цепочка, украшенная монетами, амулетами и драгоценными камнями, вероятно, эволюционировала из часовой цепочки в наполеоновскую эпоху, ее символическое назначение совпадает с находкой.

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Обе вещи связаны со статусом и культурной идентичностью. Хотя маловероятно, что новонайденный является прямым предшественником чаривари, параллели заметны, особенно для тех, кто знаком с баварской традиционной одеждой.

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