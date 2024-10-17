Знайшли без розкопок: на Сицилії археологи виявили римський будинок із мозаїкою (фото)

На Сицилії археологи знайшли стародавню будівлю, яка датується періодом римського панування. Відкриття відбулося завдяки геофізичному дослідженню, яке дало змогу локалізувати споруду без прямих розкопок.

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На південному сході Сицилії, поблизу міста Віцціні, археологи виявили залишки римського будинку з мозаїчною підлогою, що датується I-IV століттями нашої ери. Це відкриття є частиною ширших розкопок римського села, розташованого на висоті майже 500 метрів, що займає близько 15 гектарів, пише Arkeonews.

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Дослідницька група з Геттінгенського університету досліджує цей регіон вже понад два десятиліття. На чолі з професором доктором Йоганнесом Бергеманном вони вивчають, як жили та взаємодіяли люди в давнину.

Їхній останній проєкт розпочався у 2022 році і був зосереджений на виявленні археологічних пам'яток у регіоні Віцціні. У 2023 році вони провели геофізичне дослідження, яке виявило підземні аномалії, що дозволило їм візуалізувати територію регіону без прямих розкопок.

Розкопки на Сицилії Фото: Johannes Bergemann

Ці дослідження привели команду до залишків будівлі розміром 30 на 13 метрів, розташованої безпосередньо під поверхнею. Всередині вони виявили велику, кімнату зі складною мозаїчною підлогою, що покривала майже 100 квадратних метрів. Однак частина мозаїки пошкоджена внаслідок сільськогосподарської діяльності.

Професор Бергеманн зазначив, що подальші виміри показали наявність сусідніх споруд, що свідчить про те, що люди жили в цій місцевості з II по VI століття нашої ери. Архітектурні особливості, такі як покриті ліпниною колони і облицьовані мармуром водойми, а також розкішна кераміка, були подібні до знахідок із Помпеїв, що демонструє витонченість життя того періоду.

Відкриття дає важливе уявлення про римську систему поселень на Сицилії. Село, разом з іншими сільськими поселеннями та віллами, прийшло на зміну давньогрецьким містам у римську епоху.

Ці поселення підтримували екстенсивне сільськогосподарське виробництво, інтегроване у великі торгівельні мережі Римської імперії. Уздовж південного сицилійського узбережжя виникло багато невеликих складських приміщень, з'єднаних між собою міжміськими дорогами, що дозволило ефективно вести торгівлю.

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Результати дослідження вперше представили громадськості 16 жовтня 2024 року в ратуші міста Віцціні. Ще одна презентація відбудеться в Геттінгенському університеті 3 лютого 2025 року в межах серії публічних археологічних лекцій.

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