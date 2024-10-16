Роки припущень і століття пошуків: археологи виявили напівміфічні поховання в Петрі (фото)

Археологи виявили потаємні гробниці, приховані під Ель-Хазне, набатейським храмом, що є одним із Семи нових чудес світу. Впродовж століть розкопок ніхто не міг виявити цих поховань, які збереглися недоторканими до нашого часу.

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Під час розкопок у культовій Ель-Хазне, або Скарбниці, в Петрі, Йорданія, археологи виявили гробницю, що містить останки щонайменше 12 людей. Петра, стародавнє місто, висічене в рожевих скелях пісковика, відоме своєю монументальною архітектурою, а скарбниця є головною визначною пам'яткою, пише Arkeonews.

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Археологи на чолі з доктором Пірсом Полом Крісманом, виконавчим директором Американського центру досліджень, зробили це важливе відкриття, коли проводили дослідження після багатьох років припущень про додаткові камери, приховані під Скарбницею, за межами двох гробниць, виявлених у 2003 році.

Радар, що проникає під землю, виявив разючу схожість між лівою і правою сторонами скарбниці, що дозволило команді отримати дозвіл від уряду Йорданії на проведення подальших розкопок.

Такі знахідки дають цінне уявлення про життя набатейців — народу, що жив у пустелі і колись правив цим регіоном Фото: Al Khazneh, Petra, Jordan

У серпні, працюючи разом зі знімальною групою програми "Невідома експедиція" каналу Discovery, команда Крісмана виявила раніше невідому гробницю під пам'яткою. Відкриття було особливо примітним через стан місця поховання: у той час як багато гробниць у Петрі були порушені, ця залишилася недоторканою і містила не лише людські останки, але й поховальні предмети з бронзи, заліза та кераміки. Такі знахідки дають цінне уявлення про життя набатейців — народу, що жив у пустелі і колись правив цим регіоном.

"Це неймовірно рідкісна знахідка", — поділився Крісман, наголосивши, що нічого подібного не знаходили в Петрі протягом двох століть археологічних досліджень у цій місцевості. Наявність таких добре збережених останків, зокрема одного скелета, що стискає керамічну чашу, привернула увагу дослідників і громадськості.

Джош Гейтс, ведучий програми "Невідома експедиція", також висловив своє здивування відкриттям. Він зазначив, що розташування гробниці на в'їзді до міста свідчить про те, що поховані в ній особи мали значний статус у набатейському суспільстві.

Однак точна їхня роль залишається загадкою, оскільки звичаї поховання набатейців та їхні класові відмінності ще не до кінця вивчені. Хоча їхнє суспільство описують як більш егалітарне, все ще незрозуміло, чи була ця конкретна гробниця зарезервована для царських осіб.

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Це відкриття не лише проливає світло на набатейську культуру, але й демонструє, як багато ще належить розкрити в одному з найвідоміших археологічних місць у світі.

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