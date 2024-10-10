Принесе мільйони фунтів стерлінгів: що відкопали археологи, досліджуючи Дувр (фото)

Археологічний проєкт "Дуврський маяк", на який виділили понад 25 мільйонів доларів, знову розкриває минуле. Цього разу археологи поповнили колекцію знахідок, виявивши стародавній паб та різноманітні артефакти.

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Працюючи над багатомільйонним проєктом у Дуврі, Англія, команда експертів з Кентерберійського археологічного фонду виявила те, що, як вони підозрюють, є старовинним пабом. На місці розкопок, розташованому в районі, відомому як Бенч-стріт, знайшли артефакти з різних історичних періодів, включаючи римську, англосаксонську та середньовічну епохи, пише Arkeonews.

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З квітня команда ретельно розкопує залишки колишнього нічного клубу, щоб звільнити місце для нового креативного та цифрового хабу. Серед найважливіших знахідок — традиційні німецькі глеки з бородачами, велика кількість глиняних люльок і пляшки німецького вина.

Ці предмети знайшли в ямі Фото: BBC / Jo Burn

Ці предмети знайшли в ямі, яка, як вважають, була частиною сміттєзвалища пабу. Росс Лейн, провідний археолог з Кентерберійського археологічного фонду, пояснив, що глеки з бородачами, ймовірно, походять з Німеччини і використовувалися для транспортування вина.

Ця знахідка поповнила зростаючу колекцію історичних скарбів, знайдених у цьому районі, серед яких човен бронзового віку та середньовічне веретено.

Обидва ці артефакти зберігаються в Дуврському музеї. Заступник голови місцевої ради Джеймі Поут висловив своє захоплення відкриттями, відзначивши історичне значення цього району і потенціал для подальших знакових знахідок.

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Проєкт реконструкції Дувра під назвою "Дуврський маяк" є важливою ініціативою, спрямованою на відродження району навколо Бенч-стріт. Очікувана економічна вигода від проєкту становить понад 15,5 мільйонів доларів, тому він отримав значне фінансування, зокрема 4,1 мільйона доларів з урядового фонду майбутніх центральних вулиць і 23,2 мільйона доларів з фонду планування.

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