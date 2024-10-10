Принесет миллионы фунтов стерлингов: что откопали археологи, исследуя Дувр (фото)

Археологический проект "Дуврский маяк", на который выделили более 25 миллионов долларов, снова раскрывает прошлое. На этот раз археологи пополнили коллекцию находок, обнаружив древний паб и различные артефакты.

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Работая над многомиллионным проектом в Дувре, Англия, команда экспертов из Кентерберийского археологического фонда обнаружила то, что, как они подозревают, является старинным пабом. На месте раскопок, расположенном в районе, известном как Бенч-стрит, нашли артефакты из разных исторических периодов, включая римскую, англосаксонскую и средневековую эпохи, пишет Arkeonews.

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С апреля команда тщательно раскапывает остатки бывшего ночного клуба, чтобы освободить место для нового креативного и цифрового хаба. Среди важнейших находок — традиционные немецкие кувшины с бородачами, большое количество глиняных трубок и бутылки немецкого вина.

Эти предметы были найдены в яме Фото: BBC / Jo Burn

Эти предметы нашли в яме, которая, как полагают, была частью свалки паба. Росс Лейн, ведущий археолог из Кентерберийского археологического фонда, объяснил, что кувшины с бородачами, вероятно, происходят из Германии и использовались для транспортировки вина.

Эта находка пополнила растущую коллекцию исторических сокровищ, найденных в этом районе, среди которых лодка бронзового века и средневековое веретено.

Оба эти артефакта хранятся в Дуврском музее. Заместитель председателя местного совета Джейми Поут выразил свое восхищение открытиями, отметив историческое значение этого района и потенциал для дальнейших знаковых находок.

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Проект реконструкции Дувра под названием "Дуврский маяк" является важной инициативой, направленной на возрождение района вокруг Бенч-стрит. Ожидаемая экономическая выгода от проекта составляет более 15,5 миллионов долларов, поэтому он получил значительное финансирование, в том числе 4,1 миллиона долларов из правительственного фонда будущих центральных улиц и 23,2 миллиона долларов из фонда планирования.

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