Странное кладбище: археологи нашли нетипичные захоронения на одном месте

Исследуя масштабные захоронения III-II веков до н. э., расположенные неподалеку от польского Кутно, археологи обнаружили странную смесь погребальных практик. Это место, связанное с пшеворской культурой, демонстрирует нетипичные могилы.

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Во время раскопок на древнем кладбище неподалеку от Кутно, Польша, археологи обнаружили многочисленные артефакты и погребальные урны. Это место, связанное с пшеворской культурой, демонстрирует, как тогдашние общины чествовали своих умерших, пишет Heritage Daily.

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Пшеворская культура, возникшая в III веке до н. э., была смесью местных традиций, сформировавших выразительную идентичность. Ее упадок в конце V века н. э. часто связывают с гуннскими нашествиями, а также с распадом Римской империи, который нарушил жизненно важные торговые пути. Археологи считают, что социальные потрясения этого периода могли еще больше ослабить культуру, способствуя ее окончательному упадку.

На кладбище, впервые обнаруженном в 1911 году, исследователи под руководством доктора Войцеха Рутковского и Ирэны Подольской-Рутковской из Лодзинского университета обнаружили как ямочные, так и урновые захоронения. Эти могилы, датированные II и III веками до н. э., демонстрируют различные погребальные практики, в частности те, которые чаще всего ассоциируются с вельбарской культурой, известной своими каменными круглыми могилами.

Помимо могил, обозначенных небольшими камнями, что называются брусками, команда нашла человеческие останки, некоторые из которых были помещены в ямы, а другие — в урны. Доктор Рутковский объяснил, что такое разнообразие типов захоронений на одном месте остается загадкой.

Рядом с могилами археологи обнаружили ряд артефактов, оставленных как погребальные приношения. Такие предметы, как глиняные чашки, керамика, аксессуары для одежды, расчески и подвески, раскопали чуть ниже поверхности, предлагая взглянуть на повседневную жизнь и ритуалы пшеворцев.

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