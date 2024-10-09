Дивне кладовище: археологи знайшли нетипові поховання на одному місці

Досліджуючи масштабні поховання III-II століть до н. е., розташовані неподалік від польського Кутно, археологи виявили дивну суміш поховальних практик. Це місце, пов’язане з пшеворською культурою, демонструє нетипові могили.

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Під час розкопок на стародавньому кладовищі неподалік від Кутно, Польща, археологи виявили численні артефакти та поховальні урни. Це місце, пов'язане з пшеворською культурою, демонструє, як тогочасні громади вшановували своїх померлих, пише Heritage Daily.

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Пшеворська культура, яка виникла у III столітті до н. е., була сумішшю місцевих традицій, що сформували виразну ідентичність. Її занепад наприкінці V століття н. е. часто пов'язують з гуннськими навалами, а також із розпадом Римської імперії, який порушив життєво важливі торгівельні шляхи. Археологи вважають, що соціальні потрясіння цього періоду могли ще більше послабити культуру, сприяючи її остаточному занепаду.

На кладовищі, вперше виявленому в 1911 році, дослідники під керівництвом доктора Войцеха Рутковського та Ірени Подольської-Рутковської з Лодзького університету виявили як ямкові, так і урнові поховання. Ці могили, датовані II і III століттями до н. е., демонструють різноманітні поховальні практики, зокрема ті, які найчастіше асоціюються з вельбарською культурою, відомою своїми кам'яними круглими могилами.

Крім могил, позначених невеликими каменями, які називаються брусками, команда знайшла людські останки, деякі з яких були поміщені в ями, а інші — в урни. Доктор Рутковський пояснив, що таке розмаїття типів поховань на одному місці залишається загадкою.

Поряд з могилами археологи виявили низку артефактів, залишених як поховальні приношення. Такі предмети, як глиняні чашки, кераміка, аксесуари для одягу, гребінці та підвіски, розкопали трохи нижче поверхні, пропонуючи поглянути на повсякденне життя та ритуали пшеворців.

Раніше Фокус писав про рідкісний артефакт, який знайшли археологи під час розкопок стародавнього форту в Болгарії.

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