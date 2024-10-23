Редкая находка: в Германии археологи раскопали гробницу железного века (фото)

Исследователи обнаружили камерное захоронение времен железного века, которое прекрасно сохранилось до нашего времени. Найденная гробница, похороненная в центре кургана, выделяется среди всех остальных, поскольку органические остатки обычно разлагаются.

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Во время раскопок вблизи города Ридлинген, Германия, специалисты Государственного управления по охране памятников при региональном совете Штутгарта (LAD) обнаружили редкую и удивительно хорошо сохранившуюся камерную гробницу железного века. Расположенная в центре большого кургана, эта гробница изначально достигала 6 метров в высоту и имела диаметр 65 метров, пишет Heritage Daily.

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Этот тип погребального сооружения, датируемый периодом между 620 и 450 годами до н. э., обычно был зарезервирован для высокопоставленных элит кельтского общества. Ученые отмечают важность находки, отметив ее исключительное состояние сохранности, несмотря на то, что ей более 2600 лет.

Найденная гробница, похороненная в центре кургана, выделяется среди всех остальных, поскольку органические остатки обычно разлагаются Фото: Baden-Württemberg

Камерная гробница имеет прочную конструкцию из дубовой древесины, найденную на глубине 70 сантиметров. Эта находка является особенно примечательной, поскольку органические остатки, подобные этим, обычно быстро разлагаются, если их не сохраняют специфические условия почвы.

Камера имеет размеры примерно 3,4 на 4,05 метра, а ее стены состоят из сцепленных между собой вертикальных дубовых досок. Хотя точный возраст дубовых брусьев еще не подтвержден, предварительный дендрохронологический анализ деревянной лопаты, найденной неподалеку, свидетельствует, что дерево срублено около 585 года до нашей эры.

Также удалось обнаружить следы древних грабителей могил, которые указывают на то, что гробницу ограбили, вероятно, в поисках ценных металлических предметов. Остались лишь фрагменты керамики и декоративные бронзовые гвозди, возможно, от четырехколесной повозки. Это совпадает с находками из других подобных элитных захоронений, таких как княжеская могила в Хохдорфе.

Необходимы дальнейшие исследования для установления пола и личности похороненного в камере. Начальные антропологические оценки указывают на то, что останки принадлежат мужчине в возрасте от 15 до 20 лет, ростом от 160 до 168 см.

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Президент LAD доктор Клаус Вольф, заявил, что всю найденную древесину законсервируют и отреставрируют в течение следующих нескольких лет. После завершения работ полностью реконструированную камеру выставят как музейный экспонат, что позволит общественности воочию увидеть этот фрагмент древней истории.

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