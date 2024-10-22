Противоречит предыдущим знаниям: археологи обнаружили уникальное сооружение возрастом 8000 лет (фото)

Исследователи сделали неожиданное открытие, обнаружив неолитическое сооружение, которое отличается от всех ранее найденных в Сербии. Жилье, построенное 8000 лет назад, заставило ученых сомневаться в предыдущих теориях о природе неолитических поселений в Европе.

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В Свиняричка-Чука (Svinjarička Čuka), Сербия, археологи обнаружили древнее прямоугольное жилище, которому, по оценкам, около 8 000 лет. Это открытие проливает свет на ранние европейские общества, в частности на Старчевскую культуру, которая существовала между 6200 и 4500 годами до н. э. в Юго-Восточной Европе, пишет Heritage Daily.

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Эта культура внесла свой вклад в более широкую культуру Старчево-Кьорьош-Криш, которая в конечном итоге повлияла на культуру линейно-ленточной керамики Центральной Европы.

Жилище, построенное с использованием плетеных конструкций, укрепленных деревянными столбами, сохранилось частично благодаря сгоранию. Раскопки обнаружили не только остатки сооружения, но и разнообразные инструменты, разбросанные сосуды, а также части жилища, предназначенные для хранения продуктов, в частности места для зерна и семян.

Жилье, построенное 8000 лет назад, заставило ученых сомневаться в предыдущих теориях о природе неолитических поселений в Европе Фото: M. Börner/ÖAI/ÖAW

Это открытие заставило ученых пересмотреть предыдущие теории о природе неолитических поселений в Европе. Археолог и научный директор Австрийского археологического института Барбара Хорейс, отметила, что эти находки открывают новые перспективы понимания того, как ранние земледельческие сообщества распространялись на Балканах.

По словам Хорейс, эти данные ставят под сомнение предыдущие представления о том, что первые поселенцы Европы были преимущественно кочевыми или лишь сезонно оседлыми, поскольку предыдущие исследования указывали на сооружение легких временных домов, а не постоянных жилищ.

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Зато это исследование поддерживает идею, что неолитические общины на Балканах строили более постоянные дома с помещениями для хранения основных запасов, таких как зерно.

Проект, проведенный Австрийской академией наук при поддержке Австрийского научного фонда и других учреждений, знаменует собой важный шаг в понимании ранних этапов заселения и развития сельского хозяйства в Европе.

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