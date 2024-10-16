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Технологии и наука

Нашли там, где не ждали: археологи раскопали римскую статую в "самом святом городе" (фото)

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Фото: BTA | В Варне археологи обнаружили римскую статую, которая, как полагают, датируется II-III веком нашей эры

Во время строительных работ в Варне рабочие обнаружили древнюю статую, изображающую состоятельного римлянина. Ученые датируют находку II-III веком нашей эры.

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В Варне, Болгария, археологи обнаружили римскую статую, которая, как полагают, датируется II-III веком нашей эры. Варна, когда-то известная как Одесос, была древнегреческой колонией, расположенной на черноморском побережье Болгарии, пишет Heritage Daily.

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Город основали греки из Милета в VI веке до н. э. на месте более древнего фракийского поселения, а впоследствии стал ключевым римским городом после его аннексии в 15 году н. э.

Варна, археологи, археология, раскопки, статуя, скульптура, тога, римляне, Болгария, Одесос, город, находка, исследование, строительство Fullscreen
Недавнее открытие статуи удалось сделать во время строительных работ за пределами древних городских стен
Фото: BTA

Во времена римского господства Одесос процветал, став центром активной деятельности и получив славу благодаря своим грандиозным общественным баням, или термам. Даже в византийский период город сохранил свое значение, упоминаемый в императорских документах VI века как "святейший город" (sacratissima civitas) благодаря большому количеству базилик и монофизитского монастыря.

Недавнее открытие статуи удалось сделать во время строительных работ за пределами древних городских стен. Обнаружив артефакт, строители сообщили о находке региональный исторический музей, который направил команду исследователей.

Мраморная статуя, почти неповрежденная, представляет римлянина, одетого в тогу, общий символ высокого статуса в римском обществе. Такое изображение мужчины среднего возраста, держащего свиток в левой руке, является типичным для тогатного стиля статуй, зародившегося во время правления Августа.

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Несмотря на незначительные повреждения лица и рук, статуя удивительно хорошо сохранилась, включая пьедестал с именем Гая Мария Гермогена, который, как полагают, занимал важную должность в Одессосе во времена римского правления.

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