Нашли там, где не ждали: археологи раскопали римскую статую в "самом святом городе" (фото)

Во время строительных работ в Варне рабочие обнаружили древнюю статую, изображающую состоятельного римлянина. Ученые датируют находку II-III веком нашей эры.

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В Варне, Болгария, археологи обнаружили римскую статую, которая, как полагают, датируется II-III веком нашей эры. Варна, когда-то известная как Одесос, была древнегреческой колонией, расположенной на черноморском побережье Болгарии, пишет Heritage Daily.

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Город основали греки из Милета в VI веке до н. э. на месте более древнего фракийского поселения, а впоследствии стал ключевым римским городом после его аннексии в 15 году н. э.

Недавнее открытие статуи удалось сделать во время строительных работ за пределами древних городских стен Фото: BTA

Во времена римского господства Одесос процветал, став центром активной деятельности и получив славу благодаря своим грандиозным общественным баням, или термам. Даже в византийский период город сохранил свое значение, упоминаемый в императорских документах VI века как "святейший город" (sacratissima civitas) благодаря большому количеству базилик и монофизитского монастыря.

Недавнее открытие статуи удалось сделать во время строительных работ за пределами древних городских стен. Обнаружив артефакт, строители сообщили о находке региональный исторический музей, который направил команду исследователей.

Мраморная статуя, почти неповрежденная, представляет римлянина, одетого в тогу, общий символ высокого статуса в римском обществе. Такое изображение мужчины среднего возраста, держащего свиток в левой руке, является типичным для тогатного стиля статуй, зародившегося во время правления Августа.

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Несмотря на незначительные повреждения лица и рук, статуя удивительно хорошо сохранилась, включая пьедестал с именем Гая Мария Гермогена, который, как полагают, занимал важную должность в Одессосе во времена римского правления.

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