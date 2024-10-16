Знайшли там, де не чекали: археологи розкопали римську статую у "найсвятішому місті" (фото)

Під час будівельних робіт у Варні робітники виявили стародавню статую, що зображає заможного римлянина. Вчені датують знахідку II-III століттям нашої ери.

Related video

У Варні, Болгарія, археологи виявили римську статую, яка, як вважають, датується II-III століттям нашої ери. Варна, колись відома як Одесос, була давньогрецькою колонією, розташованою на чорноморському узбережжі Болгарії, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місто заснували греки з Мілета у VI столітті до н. е. на місці давнішого фракійського поселення, а згодом стало ключовим римським містом після його анексії у 15 році н. е.

Нещодавнє відкриття статуї вдалося зробити під час будівельних робіт за межами стародавніх міських стін Фото: BTA

За часів римського панування Одесос процвітав, ставши центром активної діяльності та здобувши славу завдяки своїм грандіозним громадським лазням, або термам. Навіть у візантійський період місто зберегло своє значення, згадуване в імператорських документах VI століття як "найсвятіше місто" (sacratissima civitas) завдяки великій кількості базилік і монофізитського монастиря.

Нещодавнє відкриття статуї вдалося зробити під час будівельних робіт за межами стародавніх міських стін. Виявивши артефакт, будівельники повідомили про знахідку регіональний історичний музей, який направив команду дослідників.

Мармурова статуя, майже неушкоджена, представляє римлянина, одягненого в тогу, загальний символ високого статусу в римському суспільстві. Таке зображення чоловіка середнього віку, яка тримає сувій у лівій руці, є типовим для тогатного стилю статуй, що зародився під час правління Августа.

Важливо

Принесе мільйони фунтів стерлінгів: що відкопали археологи, досліджуючи Дувр (фото)

Попри незначні пошкодження обличчя та рук, статуя напрочуд добре збереглася, включно з п’єдесталом з ім'ям Гая Марія Гермогена, який, як вважають, обіймав важливу посаду в Одесосі за часів римського правління.

Раніше Фокус писав про успішний експеримент, який дозволив підтвердити відкриття волонтерів у Норвегії.

Також ми розповідали про військову споруду римського періоду, яку виявили турецькі археологи. Вона датується правлінням Констанція II.