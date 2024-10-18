Изображает архиепископа Трира: поисковик нашел золотую монету XV века

Неподалеку от Каменца-Поморского польский поисковик нашел золотую монету, которая происходит из Германии. На находке изображен Отто фон Цигенгайн — архиепископ Трира.

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Вблизи Каменца-Поморского в Западном Поморье, Польша, недавно обнаружили средневековый рейнский гульден. Золотую монету нашел член Ассоциации поисковиков Святого Кордулы с помощью металлоискателя, пишет Heritage Daily.

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Артефакт, углубленный всего на 10 см под поверхностью, идентифицировали как рейнский гульден — золотая монета, широко использовавшаяся в регионе Рейнской области в XIV-XV веках.

На аверсе монеты изображен Отто фон Цигенгайн, выдающийся деятель Священной Римской империи, который был архиепископом и курфюрстом Трира в 1419-1430 годах. Он изображен в торжественном наряде, держит в руках патерицу и благословляет, а латинская надпись "OTTONIS ARCPI "TR" идентифицирует его как архиепископа Трира.

На оборотной стороне геральдический щит, представляющий архиепископство Трира, окружен надписью "MOnETA-nova-AVREA-OVEN", что означает "Новая золотая монета Оффенбаха". Эта редкая находка указывает на историческую роль региона как ключевого игрока в средневековой европейской торговле, и монета, вероятно, попала в Поморье через коммерческий обмен. Рейнские гульдены были важным элементом немецкой денежной системы, широко использовался по всей Европе, в частности в таких странах, как Богемия, Венгрия и Франция.

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Этот гульден стал третьей золотой монетой, пополнившей коллекцию Каменского музея истории земли, после находки золотой монеты 1794 года и золотого дуката 1777 года.

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