Археологи раскопали тайны Вавилона: найдено почти 500 артефактов (фото)

Во время раскопок в Иране археологи обнаружили многочисленные артефакты, которые датируются древневавилонским периодом. Открытие произошло на территории древнего Вавилона, столицы Вавилонского государства.

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Археологическая экспедиция в историческом регионе Вавилона привела к обнаружению 478 артефактов, о чем объявил Государственный совет древностей и наследия Ирака (SBAH). Находки обнаружили на месте раскопок в районе Аль-Файядия, известном своими богатыми культурными слоями, пишет Arkeonews.

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Во главе с археологом Кухтаном Аббасом Хасаном Абудом команда раскопала разнообразные артефакты, которые предлагают новые взгляды на жизнь в древней Месопотамии. Участок раскопок 19/3 разделен на два основных сектора — A и B.

Археологическая экспедиция в историческом регионе Вавилона привела к обнаружению 478 артефактов Фото: Iraq State Board of Antiquities and Heritage

В секторе A, площадью примерно 6 000 квадратных метров, обнаружены два отдельных слоя, имеющих историческое значение. Первый слой датируется сасанидским периодом, но подвергся значительной эрозии. В отличие от него, второй слой, древневавилонского периода, остается хорошо сохранившимся и вызывает особый интерес среди ученых.

Сектор B, охватывающий большую площадь в 9 000 квадратных метров, принес еще более существенные находки. Среди них — два жилых сооружения с комнатами разного размера, что свидетельствует об их разнообразном использовании в повседневной жизни древних жителей региона.

Среди 478 найденных артефактов — глиняные сосуды, клинописные таблички и цилиндрические печати, которые углубляют понимание вавилонской культуры. Исследователи особенно заинтересованы в анализе этих предметов для дальнейшего изучения городского развития и общественной организации в одной из величайших цивилизаций в истории.

По данным SBAH, раскопки еще продолжаются, а дополнительная документация, включая фотографии и подробные записи, должна быть завершена в соответствии с научными стандартами.

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Ожидается, что это открытие углубит знания о материальной культуре и городской планировке древнего Вавилона, сделав значительный вклад в более широкую область вавилонской археологии.

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