Археологи розкопали таємниці Вавилону: знайдено майже 500 артефактів (фото)

Під час розкопок в Ірані археологи виявили чисельні артефакти, які датуються давньовавилонським періодом. Відкриття відбулося на території стародавнього Вавилону, столиці Вавилонської держави.

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Археологічна експедиція в історичному регіоні Вавилону привела до виявлення 478 артефактів, про що оголосила Державна рада старожитностей та спадщини Іраку (SBAH). Знахідки виявили на місці розкопок в районі Аль-Файядія, відомому своїми багатими культурними шарами, пише Arkeonews.

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На чолі з археологом Кухтаном Аббасом Хасаном Абудом команда розкопала різноманітні артефакти, які пропонують нові погляди на життя в стародавній Месопотамії. Ділянка розкопок 19/3 розділена на два основні сектори — A і B.

Археологічна експедиція в історичному регіоні Вавилону привела до виявлення 478 артефакті Фото: Iraq State Board of Antiquities and Heritage

У секторі A, площею приблизно 6 000 квадратних метрів, виявлено два окремі шари, що мають історичне значення. Перший шар датується сасанідським періодом, але зазнав значної ерозії. На відміну від нього, другий шар, давньовавилонського періоду, залишається добре збереженим і викликає особливий інтерес серед науковців.

Сектор B, що охоплює більшу площу в 9 000 квадратних метрів, приніс ще суттєвіші знахідки. Серед них — дві житлові споруди з кімнатами різного розміру, що свідчить про їхнє різноманітне використання у повсякденному житті давніх мешканців регіону.

Серед 478 знайдених артефактів — глиняні посудини, клинописні таблички та циліндричні печатки, які поглиблюють розуміння вавилонської культури. Дослідники особливо зацікавлені в аналізі цих предметів для подальшого вивчення міського розвитку та суспільної організації в одній з найвизначніших цивілізацій в історії.

За даними SBAH, розкопки ще тривають, а додаткова документація, включаючи фотографії та детальні записи, має бути завершена відповідно до наукових стандартів.

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Очікується, що це відкриття поглибить знання про матеріальну культуру і міське планування стародавнього Вавилону, зробивши значний внесок у ширшу галузь вавилонської археології.

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