Вражає багатством: археологи розкопали майже 50 поховань культури Давенкоу в Китаї

У провінції Хенань археологи розкопали гробниці часів культури Давенкоу та виявили численні артефакти: нефритові прикраси, керамічні вироби та кам’яні інструменти. Одна зі знайдених гробниць, на думку вчених, належала древньому правителю.

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На історичному місці в китайській провінції Хенань археологи нещодавно розкопали гробницю, якій 5000 років, і яка, як вважають, належала древньому правителю. Наразі археологи виявили понад 350 артефактів з цього місця, що дають змогу по-новому поглянути на стародавню китайську цивілізацію, пише People's Daily Online.

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Гробниця, розташована в руїнах Ваньчжуан у місті Юнчен, має площу понад 17 квадратних метрів, що є значним розміром для свого часу. Ці руїни є частиною культури Давенкоу, яка датується періодом середнього та пізнього неоліту, приблизно з 4000 р. до н. е. до 2600 р. до н. е.

З 2023 року експерти з різних установ, зокрема Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань й Столичного педагогічного університету, очолюють розкопки.

"Відкриття дозволяє припустити, що руїни Ваньчжуан були не типовим поселенням, а, ймовірно, центром доісторичного царства", — заявив Чжу Гуанхуа, доцент Столичного педагогічного університету.

Сама гробниця, розміром приблизно 4,5-4,8 метра в довжину і 3,5-3,7 метра в ширину, складається з внутрішньої і зовнішньої труни. Серед поховальних предметів було понад 100 глиняних виробів, майже 200 нефритових прикрас та різноманітні рештки тварин, зокрема свинячі щелепи, які в ту епоху символізували багатство. Однак гробниця зазнала значних пошкоджень, багато цінних артефактів викрали, а від скелета власника гробниці залишилися лише фрагменти.

Подальші дослідження Чжу виявили ознаки навмисного руйнування невдовзі після поховання. Нефритові прикраси були розкидані, а кам'яні церемоніальні леза цілеспрямовано зламані. Причини такого руйнування досі вивчають.

Окрім цієї гробниці, археологи знайшли 45 нових поховань культури Давенкоу у Ванчжуані, 27 з яких вже розкопані. Багато з цих гробниць містять вражаючу кількість артефактів, що додатково вказує на ієрархічне суспільство. Знайдено понад 1000 артефактів, включаючи керамічні вироби та вироби з нефриту, що свідчить про високий рівень розвитку ремесел та соціальної структури регіону.

За словами Лю Хайвана, керівника команди розкопок, складний дизайн кераміки та кам'яних інструментів відображає чіткий розподіл праці та високу продуктивність на той час. Ці знахідки також вказують на соціальну стратифікацію, оскільки багатші гробниці містять вишуканіші предмети, особливо ті, що містять свинячі щелепи.

Відкриття цієї гробниці заінтригувало археологів, оскільки вона є свідченням культурного обміну. Лі Сіньвей, заступник директора Інституту стародавньої історії Китайської академії суспільних наук, зазначив, що артефакти свідчать про поєднання впливів з різних регіонів. Поховальні звичаї мають спільні риси зі східною культурою Давенкоу, коли деякі артефакти характерні для культури Яншао, що ілюструє злиття традицій.

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Таке змішання культурних елементів, зокрема, у дизайні кераміки, проливає світло на ранні етапи розвитку китайської цивілізації. Лі наголосив, що ці відкриття дають важливе уявлення про розмаїття давніх китайських культур і ранні культурні обміни, які відбувалися між різними регіонами.

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