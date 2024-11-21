У Китаї шукають тигра, який ледь не вбив двох селян (відео)

Амурський тигр, один із найбільших хижаків у світі, покусав одного чоловіка і ледь не напав на другого.

Влада північного Китаю шукає принаймні одного дикого тигра після того, як на двох чоловіків було скоєно напад, і одному з них знадобилася операція. Про це пише NBC news.

Напад тигра на чоловіка в Китаї

Чиновники в повіті Болі в найпівнічнішій провінції Китаю Хейлунцзян повідомили, що на початку тижня сільського жителя вкусили в ліву руку. Травма чоловіка була настільки серйозною, що йому знадобилася чотиригодинна операція, щоб уникнути ампутації. Також тигр, але невідомо, той самий, напав на ще одного чоловіка, проломивши металеві ворота.

Другий чоловік із Болі дивом уникнув нападу тигра, але відео вже стало вірусним у китайських соціальних мережах.

Незрозуміло, чи був один і той самий тигр причетний до обох інцидентів, і владі ще належить підтвердити, скільки тигрів блукає на волі та чи були вони спіймані.

Після нападу Управління лісового господарства і пасовищ провінції Хейлунцзян провело в понеділок екстрену нараду, на якій встановили, що тварина, яка завдала травми, — це амурський тигр.

Амурський тигр Фото: Minnesota Zoo

Амурські тигри — найбільші кішки у світі, вони можуть важити до 300 кг і досягати майже 4 метрів у довжину. Великі кішки, що перебувають під загрозою зникнення, мешкають у північно-східному Китаї та Росії, в горах, лісах і річкових долинах.

З огляду на те, що округ Болі не є основним місцем проживання тигрів, учасники екстреної наради погодилися, що інцидент вимагає "особливої уваги і більш суворої профілактики ризику", згідно із заявою.

Експерти вважають, що тигр, який напав на селян, усе ще може перебувати в цьому районі.

Той, хто постраждав у Хейлунцзяні від диких тигрів, має право на економічну компенсацію, ідеться в заяві Північно-східного китайського національного парку тигрів і леопардів. Парк додав, що село, де стався інцидент, розташоване більш ніж за 200 км від парку, а отже, перебуває поза його управлінням.

За даними китайської влади, зусилля влади зі збереження популяції амурських тигрів у дикій природі за шість років значно збільшили її чисельність — з 27 до 70 особин.

Із січня до червня цього року в районах людської діяльності в Китаї було помічено 17 амурських тигрів, а за перші 11 місяців минулого року — 19, повідомив Китайський альянс зі збереження котячих у повідомленні WeChat у липні.

Нагадаємо, вчені вважають, що яванський тигр, якого вважали вимерлим, все ще існує, і може ховатися в лісах Західної Яви.