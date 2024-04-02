Понад 40 років переховувався від людей: яванський тигр вважався вимерлим, але тепер повернувся

Дослідники вважають, що хижак, визнаний вимерлим до 1980-х років, насправді все ще може існувати.

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Яванський тигр (Panthera tigris sondaica) був занесений до Червоної книги як вимерлий вид ще у 2008 році. Дослідники вважали, що представники цього виду були винищені ще до 1980-х років, але, схоже, це виявилося неправдою — представники цього виду все ще існують, пише IFLScience.

Відтоді заявляли про кілька спостережень яванського тигра, проте підтвердження так і не було отримано. У 2019 році місцеві жителі біля села Сіпендеуй у лісі Південного Сукабумі (Західна Ява) помітили те, що вони прийняли за яванського тигра. Тоді люди помітили сліди від пазурів і лап, а також їм вдалося зібрати єдину волосину з прилеглого паркану.

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Пізніше дослідники провели аналіз волосини та виявили, що результати вказали на приналежність до яванського тигра, хоча вчені визнають, що знадобляться додаткові дослідження для підтвердження початкових результатів. Утім, виявлене волосся вказує на те, що яванський тигр усе ще може зустрічатися в дикій природі.

У новому дослідженні вчені вивчили мітохондріальну ДНК, генетичний матеріал, що успадковується за материнською лінією, а потім порівняли його зі зразком із музею, зібраним у 1930 році. Зразки волосся кількох підвидів тигра і яванського тигра леопарда (Panthera pardus melas) використовували як контроль.

Результати дослідження засвідчили, що знайдений зразок належить яванському тигру, а також потрапляє в ту саму групу, що й музейний зразок 1930 року.

Перспектива того, що давно вимерлий вид насправді все ще може жити на Землі, викликала зацікавленість громадськості, а тому вчені планують провести додаткові генетичні та польові дослідження.

На новину також відреагували й чиновники місцевого індонезійського міністерства. За словами Сатьявана Пудьятмоко, дослідження викликало припущення, що яванський тигр може бути все ще живий, а тому місцева влада планує підготуватися і вжити заходів щодо реагування на цю новину. Ці заходи містять:

встановлення фотопасток;

проведення великих досліджень ДНК;

консультацію з експертами-генетиками.

Зазначимо, що яванський тигр родом з Індонезії і є одним із трьох підвидів тигрів, які раніше зустрічалися в країні. У 2013 році балтійського тигра (P. tigris balica) також оголосили вимерлим, унаслідок чого тим, що вижив, вважається тільки суматранський тигр. Одними з основних причин вимирання всіх двох видів вважається втрата середовища проживання і полювання.

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