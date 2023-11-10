Успішно переховувалася понад 60 років. На висоті 2000 метрів "воскресла" давно загублена єхидна (відео)

Тварин назвали живими копалинами й припустили, що вони повністю вимерли на Землі, на щастя, це виявилося не так.

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Експедиція в Індонезію під керівництвом дослідників Оксфордського університету була вельми напруженою, але неймовірно успішною. Дослідження вчених тривало місяць, але лише в останній день експедиції, переглядаючи відео з останньої камери, вченим вдалося виявити 4-секундний ролик з істотою, яку вважали давно загубленою, пише BBC.

Єхидни Аттенборо є стародавніми яйцекладними ссавцями, які, як припускають науковці, вперше з'явилися на Землі приблизно 200 мільйонів років тому, коли планетою ще блукали динозаври. Цим тваринам вдалося пережити масове вимирання, що згубило більшу частину живого на планеті, але останні 62 роки їх вважали вимерлими, адже нікому не вдавалося виявити представників цього виду.

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На щастя, тепер усе змінилося. За словами співавтора останнього дослідження, доктора Джеймса Кемптона, вони з командою зосередилися на вивченні раніше незвіданих ділянок гір Циклопів — суворого середовища проживання тропічних лісів на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря.

У результаті місячної експедиції вченим вдалося довести, що попри свою скритність "загублена єхидна" Аттенборо все ще живе на Землі. Крім того, вчені виявили нові види жаб і комах, а також змогли поспостерігати за здоровими популяціями деревних кенгуру і райських птахів.

Зазначимо, що крім качкодзьоба, єхидна є єдиним ссавцем, що відкладає яйця. Три з чотирьох видів єхидн мають довгі дзьоби, а два види перебувають під загрозою зникнення: єхидна Аттенборо і західна єхидна.

Останні 62 роки вчені намагалися виявити єхидн Аттенборо в горах Циклопів, проте марно. Вчені раз у раз знаходили підказки у вигляді "тикання носом у землю", але їм ніяк не вдавалося зняти самих тварин.

Попри те, що довгноклюва єхидна Аттенборо перебуває під загрозою зникнення, наразі вона не є охоронюваним видом в Індонезії. Вчені не знають, наскільки велика популяція і чи стійка вона.

Тепер команда сподівається, що повторне відкриття єхидни та інших відомих раніше для науки видів допоможе захистити гори Циклопів. Під час експедиції вчені виявили, що на найвищих ділянках цих гір ховається безліч видів, які становлять науковий інтерес.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо в спекотний день єхидни пускають бульбашки із сопель.