Успешно скрывалась более 60 лет. На высоте 2000 метров "воскресла" давно утерянная ехидна (видео)

Животных назвали живыми ископаемыми и предположили, что они полностью вымерли на Земле, к счастью, это оказалось не так.

Related video

Экспедиция в Индонезию под руководством исследователей Оксфордского университета была весьма напряженной, но невероятно успешной. Исследование ученых продлилось месяц, но лишь в последний день экспедиции, просматривая видео с последней камеры ученым удалось обнаружить 4-секундный ролик с существом, которое считалось давно утерянным, пишет BBC.

Ехидны Аттенборо являются древними яйцекладущими млекопитающими, которые, как предполагают ученые, впервые появились на Земле около 200 миллионов лет назад, когда по планете еще бродили динозавры. Этим животным удалось пережить массовое вымирание, погубившее большую часть живого на планете, но последние 62 года их считали вымершими, ведь никому не удавалось обнаружить представителей этого вида.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

К счастью, теперь все изменилось. По словам соавтора последнего исследования, доктора Джеймса Кемптон, они с командой сосредоточились на изучении ранее неизведанных участках гор Циклопов — суровой среды обитания тропических лесов на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

В результате месячной экспедиции ученым удалось доказать, что несмотря на свою скрытность "потерянная ехидна" Аттенборо все еще живет на Земле. Кроме того, ученые обнаружили новые виды лягушек и насекомых, а также смогли понаблюдать за здоровыми популяциями древесных кенгуру и райских птиц.

Отметим, что помимо утконоса, ехидна является единственным млекопитающим, откладывающим яйца. Три из четырех видов ехидн имеют длинные клювы, а два вида находятся под угрозой исчезновения: ехидна Аттенборо и западная ехидна.

Последние 62 года ученые пытались обнаружить ехидн Аттенборо в горах Циклопов, однако тщетно. Ученые то и дело находили подсказки в виде "тыкания носом в землю", но им никак не удавалось заснять самих животных.

Несмотря на то, что длинноклювая ехидна Аттенборо находится под угрозой исчезновения, в настоящее время она не является охраняемым видом в Индонезии. Ученые не знают, насколько велика популяция и устойчива ли она.

Теперь команда надеется, что повторное открытие ехидны и других известных ранее для науки видов поможет защитить горы Циклопов. Во время экспедиции ученые обнаружили, что на самых высоких участках этих гор скрывается множество видов, которые представляют научный интерес.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем в знойный день ехидны пускают пузыри из соплей.