Неведомая зверушка. На "небесных островах" обнаружили новый удивительный вид (фото)

Этот новый вид вырастает всего до 9 сантиметров в длину, а его расцветка полностью зависит от пола и возраста.

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Во время вечерней экспедиции по "небесным островам" Вьетнама ученые обнаружили нечто странное и весьма неуклюжее. Детеныш животного привлек внимание исследователей и оказался совершенно новым видом, пишет Miami Herald.

Исследователи отмечают, что их экспедиция была посвящена конкретному виду животных — гекконам. Экспедиция проходила в Центральном нагорье Вьетнама — это горный регион, состоящий из "небесных островов", горных территорий, "изолированных друг от друга обширными промежуточными низменностями".

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В общей сложности ученым удалось обнаружить нескольких "неровных" гекконов: двух взрослых и двух детенышей. Ученые присмотрелись к существам повнимательнее и поняли, что открыли новый вид — животных назвали лиственными гекконами Фулбрайта (Dixonius fulbrighti), в честь Дж. Уильяма Фулбрайта, основателя программы Фулбрайта — международной исследовательской программы США.

Взрослый самец (вверху) и взрослая самка (внизу) Dixonius fulbrighti, или листовидного геккона Фулбрайта Фото: Luu, Grismer, Hoang, Murdoch and Grismer

По словам соавтора исследования Винь Куанг Луу, взрослые особи этих гекконов достигают всего около 9 сантиметров в длину, имеют колючие шишки на спине и "хорошо развитые ноги". Любопытно, что окраска животных полностью зависит от их пола и возраста. Например, самцы лиственного геккона Фулбрайта имеют коричневатую окраску с черными пятнами и более светлую нижнюю часть, тогда как взрослые самки имеют красную, почти пластиковую окраску, которая к хвосту и кончикам пальцев переходит в пепельно-серую.

Авторы исследования отмечают, что оба обнаруженных детеныша были самками и имели красноватый окрас. Одна была похожа на взрослую самку верхней частью тела, но ее нижняя часть была полностью пепельно-серой. Другой детеныш обладал более однородной красно-коричневой окраской, переходящей к хвосту в черную.

Две молодые самки гекконов Dixonius fulbrighti, или листовидных гекконов Fullbright Фото: Luu, Grismer, Hoang, Murdoch and Grismer

Новый вид был идентифицирован по форме тела, окраске и размеру. Ученые также провели ДНК анализ и обнаружили, что новый вид имеет от 3% до 6% генетического отклонения от других листовидных гекконов. Авторы исследования отмечают, что обнаружение нового вида свидетельствует о том, что разнообразие гекконов крайне недооценено, а потому следует продолжить полевые исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые 20 лет гонялись за гекконом, но он скрывался под камуфляжем.