Изнывают от жары. Ученые выяснили, зачем в знойный день ехидны пускают пузыри из соплей

Ранее исследователи недооценивали этих животных, но похоже это, на первый взгляд нелепое, умение играет более важную роль, чем мы могли бы предположить.

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Чего только не встретишь в австралийской глубинке в самый знойный день — где-то коала обнимает в объятиях прохладные ветки эвкалипта, где-то под землей в норе прячется вомбат, кенгуру плюет себе на запястья, охлаждая кровеносные сосуды, а ближе к берегу морские котики на скалах писают себе на ласты, пишет Science Alert.

Представители местной фауны буквально готовы пойти на все, чтобы хоть немного охладиться. Где-то среди них прячется и ехидна, которой, впрочем, вовсе не требуется писать или плевать на себя, чтобы почувствовать немного прохлады.

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Эти загадочные зверьки предпочитают иное времяпровождение — они пускают мокрые пузыри из соплей. Ранее ученые недооценивали такое поведение животных, однако оказалось, что в нем намного больше смысла, чем мы могли бы предположить ранее.

В новом исследовании ученые из Университета Кертина в Австралии обнаружили, что эти колючие зверьки, чтобы охладиться используют резкие выдохи. Со стороны может показаться, что они просто пускают пузыри из соплей, однако на деле они пускают пузыри из носа, которые лопаются на его кончике и увлажняют его, тем самым снижая температуру тела ехидны.

В ходе исследования ученые наблюдали короткоклювой ехидной (Tachyglossus aculeatus), однако известно, что подобный метод охлаждения также используют и другие виды ехидн.

По словам соавтора исследования, экофизиолога Кристина Купера, когда пузырь лопается, влага попадает на кончик носа, затем она испаряется и охлаждает их кровь. Фактически это означает, что нос ехидны работает как испарительное окно.

[ + – ] Изображение ехидны с помощью инфракрасной термографии Фото: Christine Cooper

Отметим, что ученые давно интересовались вопросом, как ехиднам удается выжить в жарком австралийском климате. В более ранних исследованиях ученые уже выяснили, что эти колючие зверьки на самом деле обладают относительно низкой термостойкостью, а потому не должны были бы выживать при температурах выше 35°C. Однако все же делают это, даже при более высоких температурах.

В ходе исследования ученые не реже одного раза в месяц измеряли температуру 124 короткоклювых ехидн в дикой природе, для этого они использовали инфракрасные термографические камеры. Кроме того ученые фиксировали и температуру окружающей среды. Сопоставив показатели, ученые обнаружили, что в некоторых частях Западной Австралии температура тела ехидн составляла около 30°C, в то время, как температура окружающей среды достигала порядка 47°C.

Ученые обнаружили, что самой горячей частью тела ехидн, как правило, являлся нос, тогда как самой холодной — кончик клюва, или носа. На инфракрасных изображениях наиболее прохладные участки тела зверьков отмечены голубовато-фиолетовым цветом, а наиболее теплые — красным, оранжевым и желтым. Получается, что ехидны хранят тепло в своих позвоночниках и выделяют его из областей без шипов, например, живота и ног.

Фактически, чтобы избавиться от избыточного тепла ехиднам необходимо прижать живот и лапы к прохладной земле. Однако нос зверьков работает иначе. Исследователи знают, что под поверхностью клюва ехидны находится пазуха, заполненная кровеносными сосудами. Ученые предполагают, что ехидна выделяет избыточное тепло в свою кровь, испаряя влагу на носу.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии ехидна устроила погром в алкомаркете и уснула пьяная.