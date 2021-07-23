В Австралии ехидна устроила погром в алкомаркете и уснула пьяная (фото, видео)

Сотрудник магазина, придя утром на работу, обнаружил раскиданные и разбитые бутылки с алкоголем. Позже он выявил и виновника, который спокойно спал под стеллажом с шампанским.

Алкомаркет Kyogle BWS на севере Нового Южного Уэльса в Австралии прославился в Сети после того, как в него заглянул очень необычный посетитель, сообщает Daily Mail Australia.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали, как внутрь помещения вошла ехидна. Безуспешно попытавшись открыть холодильник, где стояли бутылки с пивом, она пошла рассматривать ящики с вином и шампанским, а также полки с алкоголем, где и устроила настоящий погром.

[ + – ] Придя утром в магазин, его сотрудник увидел такую картину Фото: abc.net.au

Дерзкому животному удалось перевернуть и разбить несколько бутылок водки и ликера, пока оно что-то искало.

Когда утром сотрудник магазина вошел в алкомаркет, то был шокирован увиденным: перевернутые ящики и бутылки, а также разбитое стекло повсюду. Он предположил, что это – работа грабителей. Каким же было его удивление, когда, просматривая записи камер наблюдения, он увидел обычную ехидну, которая заправски хозяйничала среди полок с бутылками.

Осмотрев все кругом внимательно, мужчина обнаружил и виновницу погрома, которая свернулась клубочком под стеллажом с шампанским и крепко уснула, налакавшись алкоголя. Чтобы вытащить животное, не причинив ему вреда, он вызвал специалистов.

[ + – ] Ехидна уснула под стеллажом с шампанским Фото: Wires Northern Rivers/Facebook

Спасение ехидны – довольно сложная задача, поскольку они могут колоть своими шипами, быстро закапываться в почву, сгруппироваться в углу или крепко держаться практически за что угодно.

"Волонтер Wires Ребекка, к счастью, обучена тому, как побудить ехидну отказаться от своей опасной хватки, и вскоре колючего злоумышленника извлекли из-под полки", – сообщили Wires Northern Rivers на своей странице в Facebook.

[ + – ] Для спасения ехидны вызвали специально обученного волонтера Фото: Wires Northern Rivers/Facebook

Организация подтвердила, что животное было осмотрено, и на нем не обнаружено никаких повреждений. Ехидну выпустили в дикую природу подальше от магазина.

[ + – ] Спасенное животное выпустили в дикую природу Фото: Wires Northern Rivers/Facebook

"Ехидна двинулась по прямой, она явно не выпила слишком много шампанского за ночь. Спасибо персоналу магазина Kyogle BWS за звонок в Wires, мы надеемся, что преступник усвоил урок и не повторит это снова", – говорится в публикации.

В Wires ехидн называют бульдозерами, поскольку сила этих животных просто невероятна. Они, несмотря на свой небольшой размер (около 40 см) могут перемещать бревна и камни, перелезать через заборы и переплывать ручьи и реки. Мало что помешает ехидне добраться туда, куда она решила.

Не только ехидны в Австралии промышляют налетами на магазины. Например, в Сиднее большие белые попугаи научились открывать крышки мусорных баков, чтобы добыть еду. Даже когда жители размещают на крышках камни или кирпичи, чтобы птицы не могли залезть внутрь, пернатые нашли способ обойти это препятствие.