Эволюция в действии. Какаду в Австралии учат друг друга грабить мусорные баки (видео)

Ученые полагают, что какаду способны к обучению и могут передавать новые навыки другим представителям вида.

В Сиднее большие белые попугаи (Cacatua galerita) полностью адаптировались к городской среде и добывают пищу на улицах. Некоторые какаду даже научились открывать крышки мусорных баков, чтобы добыть еду. Теперь ученые заметили, что это явление распространяется на десятки новых пригородов Сиднея, и причина может быть связана с культурной обучаемостью птиц. Даже когда жители этих районов утяжеляют свои урны кирпичом или камнями, какаду придумали, как сбить эти тяжелые предметы на землю, сообщает Sciencealert

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Фото: ScienceAlert

Голодные птицы могут приоткрыть крышку бака клювом, подпереть ее головой и отвести назад, пока она полностью не перевернется на петлях. Этот уникальный навык теперь настолько широко распространен в Сиднее, что ученые считают, что попугаи подражают и учатся друг у друга, что является признаком культурной эволюции.

Это предположение основано на сотнях наблюдений горожан. Исследовательская группа, возглавляемая биологом Барбарой Кламп из Института поведения животных Макса Планка в Германии, собрала 1396 сообщений от жителей 478 пригородов Сиднея, которые рассказали о поведении какаду при открытии мусорных контейнеров. Было зафиксировано 338 случаев грабежа из мусорных баков.

Результаты исследования показывают, что до 2018 года навыки какаду открывать баки были замечены всего в трех пригородами Сиднея, каждый из которых разделен довольно большим расстоянием. Но после 2019 года свидетельства этих навыков уже были замечены в 41 прилегающем районе.

Это быстрое распространение информации за очень короткий период времени, и исследователи полагают, что это связано с культурным обучением птиц.

Однако не все какаду одинаково справлялись с мусорными баками. Например, на крайнем севере Сиднея какаду с большей вероятностью будет обходить правую сторону контейнера, держась за крышку, в то время как в центре города эти птицы могут трясти крышку или подпрыгивать с ней на голове.

Вероятно, это зависит от того, кому птицы подражали, когда впервые научились этому навыку.

"Наши результаты показывают, что распространение инноваций может не только привести к становлению культуры, но также может в дальнейшем привести к возникновению географически различных субкультур", — говорят ученые.

Выявление культур животных и их распространение — сложная задача для науки, и на сегодняшний день мало ученых изучали культуру обучаемости крупных попугаев, несмотря на то, что эти птицы очень социальны и обладают действительно умным мозгом. Фактически, некоторые эксперты по птицам утверждают, что какаду так же умны, как и шимпанзе, которые также демонстрируют доказательства социального обучения и культурной передачи.

Фото: ScienceAlert

Например, некоторые популяции шимпанзе переняли уникальную культуру добывания меда. Благодаря подражанию и социальному обучению эти приматы выяснили, как использовать палки, чтобы извлекать сладость из бревен.

Какаду так же могут получать новые навыки, даже когда они живут в большом городе, вдали от их естественной лесной среды обитания. В ходе исследования ученые заметили, что большие попугаи-самцы обычно с наибольшим успехом открывают крышку. Также ученые заметили, что какаду постарше и опытнее прогоняют молодых особей, вместо этого заставляя их просто наблюдать.

Такое наблюдение – это отличная возможность передать навык через социальное обучение, говорят ученые.