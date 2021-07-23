Эволюция в действии. Какаду в Австралии учат друг друга грабить мусорные баки (видео)
Ученые полагают, что какаду способны к обучению и могут передавать новые навыки другим представителям вида.
В Сиднее большие белые попугаи (Cacatua galerita) полностью адаптировались к городской среде и добывают пищу на улицах. Некоторые какаду даже научились открывать крышки мусорных баков, чтобы добыть еду. Теперь ученые заметили, что это явление распространяется на десятки новых пригородов Сиднея, и причина может быть связана с культурной обучаемостью птиц. Даже когда жители этих районов утяжеляют свои урны кирпичом или камнями, какаду придумали, как сбить эти тяжелые предметы на землю, сообщает Sciencealert
Голодные птицы могут приоткрыть крышку бака клювом, подпереть ее головой и отвести назад, пока она полностью не перевернется на петлях. Этот уникальный навык теперь настолько широко распространен в Сиднее, что ученые считают, что попугаи подражают и учатся друг у друга, что является признаком культурной эволюции.
Это предположение основано на сотнях наблюдений горожан. Исследовательская группа, возглавляемая биологом Барбарой Кламп из Института поведения животных Макса Планка в Германии, собрала 1396 сообщений от жителей 478 пригородов Сиднея, которые рассказали о поведении какаду при открытии мусорных контейнеров. Было зафиксировано 338 случаев грабежа из мусорных баков.
Результаты исследования показывают, что до 2018 года навыки какаду открывать баки были замечены всего в трех пригородами Сиднея, каждый из которых разделен довольно большим расстоянием. Но после 2019 года свидетельства этих навыков уже были замечены в 41 прилегающем районе.
Это быстрое распространение информации за очень короткий период времени, и исследователи полагают, что это связано с культурным обучением птиц.
Однако не все какаду одинаково справлялись с мусорными баками. Например, на крайнем севере Сиднея какаду с большей вероятностью будет обходить правую сторону контейнера, держась за крышку, в то время как в центре города эти птицы могут трясти крышку или подпрыгивать с ней на голове.
Вероятно, это зависит от того, кому птицы подражали, когда впервые научились этому навыку.
"Наши результаты показывают, что распространение инноваций может не только привести к становлению культуры, но также может в дальнейшем привести к возникновению географически различных субкультур", — говорят ученые.
Выявление культур животных и их распространение — сложная задача для науки, и на сегодняшний день мало ученых изучали культуру обучаемости крупных попугаев, несмотря на то, что эти птицы очень социальны и обладают действительно умным мозгом. Фактически, некоторые эксперты по птицам утверждают, что какаду так же умны, как и шимпанзе, которые также демонстрируют доказательства социального обучения и культурной передачи.
Например, некоторые популяции шимпанзе переняли уникальную культуру добывания меда. Благодаря подражанию и социальному обучению эти приматы выяснили, как использовать палки, чтобы извлекать сладость из бревен.
Какаду так же могут получать новые навыки, даже когда они живут в большом городе, вдали от их естественной лесной среды обитания. В ходе исследования ученые заметили, что большие попугаи-самцы обычно с наибольшим успехом открывают крышку. Также ученые заметили, что какаду постарше и опытнее прогоняют молодых особей, вместо этого заставляя их просто наблюдать.
Такое наблюдение – это отличная возможность передать навык через социальное обучение, говорят ученые.