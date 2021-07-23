Еволюція в дії. Какаду в Австралії вчать одне одного грабувати сміттєві баки (відео)

Учені вважають, що какаду здатні до навчання і можуть передавати нові навички іншим представникам виду.

У Сіднеї великі білі папуги (Cacatua galerita) повністю адаптувалися до міського середовища і добувають їжу навулицях. Деякі какаду навіть навчилися відкривати кришки сміттєвих баків, щоб добути їжу. Тепер учені помітили, що це явище поширюється на десятки нових передмість Сіднея, і причина може бути повʼязана з культурним навчанням птахів. Навіть коли жителі цих районів обтяжують свої баки цеглою або камінням, какаду вигадали, як збити ці важкі предмети на землю, повідомляє Sciencealert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Фото: ScienceAlert

Голодні птахи можуть відкрити кришку бака дзьобом, підперти її головою і відкинути назад, поки вона повністю не перевернеться на петлях. Ця унікальна навичка тепер настільки широко поширена в Сіднеї, що вчені вважають, що папуги наслідують і вчаться одне в одного, що є ознакою культурної еволюції.

Це припущення ґрунтується на сотнях спостережень містян. Дослідницька група, очолювана біолоинею Барбарою Кламп з Інституту поведінки тварин Макса Планка в Німеччині, зібрала 1 396 повідомлень від жителів 478 передмість Сіднея, які розповіли про поведінку какаду під час відкриття сміттєвих контейнерів. Було зафіксовано 338 випадків грабежу зі сміттєвих баків.

Результати дослідження показують, що до 2018 року навички какаду відкривати баки були помічені всього в трьох передмістях Сіднея, кожен з яких розділений досить великою відстанню. Але після 2019 року свідчення цих навичок вже були помічені в 41 прилеглому районі.

Це швидке поширення інформації за дуже короткий період часу, і дослідники вважають, що це повʼязано з культурним навчанням птахів.

Однак не всі какаду однаково справлялися зі сміттєвими баками. Наприклад, на крайній півночі Сіднея какаду з більшою ймовірністю буде обходити праву сторону контейнера, тримаючись за кришку, в той час як у центрі міста ці птахи можуть трясти кришку або підстрибувати з нею на голові.

Ймовірно, це залежить від того, кому птахи наслідували, коли вперше навчилися цієї навички.

"Наші результати показують, що поширення інновацій може не тільки призвести до становлення культури, але також може в подальшому призвести до виникнення географічно різних субкультур", — говорять вчені.

Виявлення культур тварин та їх поширення — складне завдання для науки, і на сьогоднішній день мало вчених вивчали культуру навченості великих папуг, незважаючи на те, що ці птахи дуже соціальні та мають дійсно розумний мозок. Фактично, деякі експерти з птахів стверджують, що какаду так само розумні, як і шимпанзе, які також демонструють докази соціального навчання і культурного передавання.

Фото: ScienceAlert

Наприклад, деякі популяції шимпанзе перейняли унікальну культуру добування меду. Завдяки наслідуванню і соціальному навчанню ці примати зʼясували, як використовувати палиці, щоб витягувати солодощі з колод.

Какаду так само можуть отримувати нові навички, навіть коли вони живуть у великому місті, далеко від їхнього природного лісового середовища проживання. У процесі дослідження вчені помітили, що великі папуги-самці зазвичай з найбільшим успіхом відкривають кришку. Також учені помітили, що більш старші та досвідчені какаду не проганяють молодих особин, замість цього змушуючи їх просто спостерігати.

Таке спостереження — це чудова можливість передати навчику через соціальне навчання, кажуть вчені.