"Боялся худшего": жокей рискнул жизнью, что помочь лошади, которая упала на скачках (видео)

В гонках в Сиднее сошел с трассы конь Think About It, который в 2023 году пришел первым, а его владелец выиграл 20 млн долл. В 2024 году он упал посреди соревнований, но остался жив и, вероятно, будет доживать век "на пенсии".

Австралийский жокей едва не потерял лошадь во время гонок в Сиднее, когда животное упало посреди зеленого поля. На помощь лошади подбежали ветеринары, которые спрятали его тело за белым экраном. Зрители гонок и жокей облегченно вздохнули, когда увидели, что все в порядке. На видео с места событий видно, как всадник подбежал к животному и едва не попал под удары копыт во время попыток перевернуться. Об инциденте на соревнованиях рассказало австралийское издание The Sydney Morning Herald.

Журналисты описали инцидент, который произошел 20 октября на конных гонках в Сиднее. В какой-то момент во время крутого поворота на большой скорости упал конь по кличке Think About It. Животное оказалось на спине, брыкалось, било копытами, когда к нему подбежал жокей Джейсон Колетт (Jason Collett). В статье объяснили, что жокей проявил мужество, приблизившись к лошади в момент, когда мог потерять жизнь и здоровье. С другой стороны, мужчина боялся, что лошадь погибнет — именно так заканчиваются подобные неожиданные падения, объяснил ветеринар Джо Прайд журналистам.

Через несколько минут служители установили белый экран, который полностью закрывал туловище лошади. В статье написали, что на стадионе воцарилась "мрачная тишина", поскольку так делают в случае смерти животного. В определенный момент голова шевельнулась и все "выдохнули с облегчением".

"К сожалению, я видел, как лошади так падают, и они не поднимаются. После того, как они разместят этот экран, они не выйдут. Я боялся худшего", — привели журналисты слова Прайда.

Приключения на скачках — лошадь, которая упала во время турнира в Синднее Фото: Скриншот Приключения на скачках — состояние лошади после падения на турнире в Сиднее Фото: Daily Mail

Ветеринар также пояснил, что падение произошло на скорости 60 км/ч. и он счастлив, что животное живое, хотя и перенесло легочное кровотечение. Журналисты напомнили, что Think About It — победитель гонки 2023 года, во время которой владелец выиграл 20 млн долл. Также они отметили, что в дальнейшем животное ждет "пенсия в конюшне", и его не будут усыплять.

