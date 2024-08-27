Конь упал и не мог встать: в центре Львова запретили кареты с лошадьми после скандала (видео)

Защитники прав животных показали видео, на котором конь в каретной упряжке не мог подняться после падения. Женщина, управляющая животным, попыталась привести его в чувство.

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Львовский городской совет запретил пребывание лошадей и пони в центре города, а также любую деятельность с использованием этих животных. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета во время заседания 27 августа.

Отметим, что это произошло после скандала с конем, который упал в центре города и не мог подняться.

Скандал с падением лошади во Львове: что известно

27 августа организация UAnimals в Facebook сообщила об инциденте, в рамках которого во Львове упал и не мог встать конь в каретной упряжке. Все произошло 26 августа. Женщина, управляющая животным, попыталась привести его в чувство. Уже через несколько минут лошадь была вынуждена везти пассажиров в карете. Произошедшее сняли на видео.

Конь упал в центре Львова

"Лошади во Львове работают при любых погодных условиях – об этом нам написали жители в личные. За весь рабочий день они не получают воды, а одно из животных даже хромает", — отметили правозащитники.

В организации отметили, что готовят заявление в полицию о фактах жестокого обращения с животными. Согласно закону владелице лошадей грозит штраф в размере от 3 400-5 100 тысяч гривен.

"Подобные случаи с лошадьми во Львове происходят не в первый раз. Так, в 2019 году в центре города испуганные громким звуком животные вынесли карету на скамейку с людьми. Тогда травму получила 15-летняя девушка, а кобыла Фауна сломала ноги — животное усыпили", — заявили в UAnimals.

На произошедшее отреагировал заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Он пообещал разобраться в ситуации.

"Проверяем всю информацию (видео с камер). Также пообщались с владелицей животных", — написал он.

Позже Москаленко сообщил, что на заседании Исполнительного комитета было принято решение запретить пребывание лошадей и пони, а также осуществление какой-либо деятельности по их использованию на территории центральной части города.

Кроме того, по словам заместителя мэра, была создана рабочая группа по определению регламента функционирования конных карет на территории Львовской общины.

Ранее Фокус писал, что в Украине появятся электронные ветпаспорта для домашних животных. Как рассказал замминистра аграрной политики Денис Башлык, неотъемлемой частью проекта является запуск Единого государственного реестра домашних животных.