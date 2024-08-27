Кінь упав і не міг встати: у центрі Львова заборонили карети з кіньми після скандалу (відео)

Захисники прав тварин показали відео, на якому кінь у каретній упряжці не міг піднятися після падіння. Жінка, яка керує твариною, спробувала привести його до тями.

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Львівська міська рада заборонила перебування коней і поні в центрі міста, а також будь-яку діяльність із використанням цих тварин. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради під час засідання 27 серпня.

Зазначимо, що це сталося після скандалу з конем, який упав у центрі міста і не міг піднятися.

Скандал із падінням коня у Львові: що відомо

27 серпня організація UAnimals в Facebook повідомила про інцидент, у межах якого у Львові впав і не міг встати кінь у каретній упряжці. Усе сталося 26 серпня. Жінка, яка керує твариною, спробувала привести його до тями. Уже за кілька хвилин кінь був змушений везти пасажирів у кареті. Те, що сталося, зняли на відео.

Кінь упав у центрі Львова

"Коні у Львові працюють за будь-яких погодних умов — про це нам написали мешканці в особисті. За весь робочий день вони не отримують води, а одна з тварин навіть кульгає", — говорили правозахисники.

В організації зазначили, що готують заяву в поліцію про факти жорстокого поводження з тваринами. Відповідно до закону власниці коней загрожує штраф у розмірі від 3 400-5 100 тисяч гривень.

"Подібні випадки з кіньми у Львові трапляються не вперше. Так, 2019 року в центрі міста перелякані гучним звуком тварини винесли карету на лавку з людьми. Тоді травму отримала 15-річна дівчина, а кобила Фауна зламала ноги — тварину приспали", — заявили в UAnimals.

На подію відреагував заступник мера Львова Андрій Москаленко. Він пообіцяв розібратися в ситуації.

"Перевіряємо всю інформацію (відео з камер). Також поспілкувалися з власницею тварин", — написав він.

Пізніше Москаленко повідомив, що на засіданні Виконавчого комітету було ухвалено рішення заборонити перебування коней і поні, а також здійснення будь-якої діяльності з їхнього використання на території центральної частини міста.

Крім того, за словами заступника мера, було створено робочу групу з визначення регламенту функціонування кінних карет на території Львівської громади.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин. Як розповів заступник міністра аграрної політики Денис Башлик, невід'ємною частиною проєкту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.