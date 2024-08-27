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Діджитал

Проєкт на 2 етапи: в Україні з'являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин

Кіт, ветеринар, огляд, фото
Фото: freepik | Кіт на огляді у ветеринара

Як розповів заступник міністра аграрної політики Денис Башлик, невід'ємною частиною проєкту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

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В Україні з'являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин. Відповідну ініціативу було презентовано в межах Проєкту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин на найбільшому фестивалі для власників собак "Песики Фест" у Києві, про що повідомило Міністерство аграрної політики.

Як розповів заступник міністра Денис Башлик, Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їхню диджиталізацію.

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"Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право лише державні ветеринарні установи. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане диджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не лише в державних, а й у приватних ветклініках, які приєднаються до Проєкту", — розповів він.

В Україні з'являться електронні ветпаспорти, фото Fullscreen
В Україні з'являться електронні ветпаспорти
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

За словами Башлика, невід'ємною частиною проєкту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Власники зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринара. Таким чином і буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину.

Крім того, Башлик наголосив, що проблемою є — відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин та повернення їх додому.

Заступник міністра заявив, що проєкт реалізують у два етапи:

  • Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, яка відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря.
  • Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проєкту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку "Дія".

Раніше в Херсонській ОВА повідомили, що окупанти розграбували заповідник "Асканія Нова". За словами голови Олександра Прокудіна, противник не залишив у спокої тварин, які мешкали в заповіднику. Частину з них вивезли до Криму та в Росію.