Проєкт на 2 етапи: в Україні з'являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин

Як розповів заступник міністра аграрної політики Денис Башлик, невід'ємною частиною проєкту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

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В Україні з'являться електронні ветпаспорти для домашніх тварин. Відповідну ініціативу було презентовано в межах Проєкту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин на найбільшому фестивалі для власників собак "Песики Фест" у Києві, про що повідомило Міністерство аграрної політики.

Як розповів заступник міністра Денис Башлик, Проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їхню диджиталізацію.

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"Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право лише державні ветеринарні установи. Після запуску Проєкту видача ветеринарних документів стане диджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не лише в державних, а й у приватних ветклініках, які приєднаються до Проєкту", — розповів він.

В Україні з'являться електронні ветпаспорти Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

За словами Башлика, невід'ємною частиною проєкту є запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Власники зможуть зареєструвати в Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринара. Таким чином і буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину.

Крім того, Башлик наголосив, що проблемою є — відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин та повернення їх додому.

Заступник міністра заявив, що проєкт реалізують у два етапи:

Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, яка відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря.

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проєкту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку "Дія".

Раніше в Херсонській ОВА повідомили, що окупанти розграбували заповідник "Асканія Нова". За словами голови Олександра Прокудіна, противник не залишив у спокої тварин, які мешкали в заповіднику. Частину з них вивезли до Криму та в Росію.