Як змусити собаку пити достатньо води у спеку: ветеринар розкрила секретну техніку

Експерти попереджають, що споживання достатньої кількості рідини в особливо теплу погоду є життєво необхідним у спеку.

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Останнім часом світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, які раз у раз обрушуються на планету. Вчені попередили, що під загрозою опиняться люди з уразливих груп, проте спека також впливає і на наших вихованців. Як і людям, нашим домашнім улюбленцям необхідна допомога, щоб впоратися зі спекою, яка буде лише посилюватися з кожним роком, пише Inverse.

В особливо спекотний день багато хто з людей не відмовиться від холодного напою, але чому віддають перевагу наші вихованці? Як правило, тварини обмежені мисками з водою, в кращому випадку, кімнатної температури? Але чи варто нам давати собакам холодну воду?

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За словами ветеринарки й доцентки кафедри клінічної первинної медичної допомоги в Школі ветеринарної медицини Пенсільванського університету Кейтлін Кребс, температура тіла здорових собак коливається від 37 ℃ до 39,1 ℃. Якщо на вулиці надто спекотно, тварини можуть використовувати кілька способів, щоб охолодитися:

важко дихати;

потіти через лапи — не надто ефективний метод.

Ще одним способом охолодитися в спекотний день є пиття води. Саме тому, за словами Кребс, надзвичайно важливо, щоб у вихованців завжди була в доступі миска з водою. При цьому її температура не відіграє настільки великої ролі.

Експерти зазначають, що кімнатна температура води цілком підійде вихованцеві, а основне правило — щоб вода не встигала нагріватися. Наприклад, якщо ви ставите металеву миску з водою на вулицю, вам краще подбати про те, щоб вода в ній не нагрівалася. Дослідники зазначають, що для цього достатньо час від часу міняти вміст миски.

Що стосується температури самої води, було проведено занадто мало досліджень, щоб можна було стверджувати щось із високою ймовірністю. Однак у 2005 році австралійські вчені провели експеримент з 11 собаками змішаних порід і виявили, що тварини частіше обирали найхолоднішу воду, маючи доступ до води різної температури.

Як змусити собаку пити більше води у спеку

За словами Кребс, є один простий спосіб змусити собаку пити більше води у спеку, тим самим запобігаючи виникненню теплового удару. Для цього достатньо лише насипати в миску з водою льоду.

Коли надворі особливо спекотно, Кребс насипає своїм улюбленцям у миску льоду — в результаті тварини граються з ним і споживають більше води, що також захищає їх від теплового удару. Що більше собаки граються з льодом, то більше вони будуть зволожені, що допоможе їм залишатися здоровими на спекотному літньому сонці. А якщо ваш собака любить холодну воду, то він може пити більше, що допоможе йому залишатися здоровим.

Таким чином вчені стверджують, що найважливіше у спеку для вашого вихованця — наявність самої води, а не її температура. Однак, якщо ви можете зробити воду в мисці вихованця холоднішою, вам слід про це подбати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки.