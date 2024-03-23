Знають більше, ніж показують: вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки

Науковці провели експеримент за участі 27 домашніх собак та їхніх власників. Вони виявили, що тварини вміють формувати ментальне очікування на основі почутих слів, а, отже, розуміти те, що ми говоримо.

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Нещодавно науковці проводили дослідження і виявили, що домашні собаки можуть бути розумнішими, ніж ми думаємо. Вони виявили, що домашні улюбленці відчувають здивування. А це вказує на те, що тварини можуть формувати ментальні концепції, пише Science New.

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Еллен Лау, нейробіологиня з Університету Меріленда, пояснює: "Той, хто коли-небудь багато проводив часу із з собакою, напевно, не здивується, дізнавшись, що вони розуміють, що ваша мова стосується принаймні кількох поширених об'єктів".

Але деякі люди можуть припускати, що таке "розуміння" є простою, майже рефлекторною реакцією на звучання слова. А проте Лау додає: "Завжди приємно, коли з'являються такі докази, які спростовують це припущення"

Дослідники на чолі з Маріанною Борос з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті зосередилися на середньостатистичних собаках. В експерименті взяли участь 27 домашніх собак та їхні власники.

Борос та її колеги попросили власників принести п'ять знайомих іграшок до лабораторії. Там команда прикріпила електроди до голів песиків і попросила їх зробити лише дві речі: лежати на зручному килимку і не спати.

Час від часу собаки чули запис голосу свого господаря, який казав: "Чарлі, дивись, м'яч!". Людина, з якою спілкувалися собаки, знаходилася по той бік стіни з вікном. Це електронне вікно могло миттєво змінюватися з непрозорого на напівпрозоре, дозволяючи собаці бачити крізь нього. Одразу після звукового супроводу у вікні з'являвся господар, який тримав у руках іграшку. Іноді це був м'яч, але іноді це була інша іграшка, наприклад, мотузка.

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Дослідники спостерігали за активністю мозку собак за допомогою електродів. Вони виявили, що коли собаки бачили несподівану іграшку, наприклад, мотузку замість м'яча, їхній мозок показував значний сигнал здивування. Це свідчить про те, що собаки сформували ментальне очікування на основі почутих слів.

Сигнал несподіванки, відомий як ефект N400, знайомий людям, але раніше його не спостерігали в собак. Борос зазначає, що хоча це не було зовсім несподіваним, воно дає нове розуміння того, як тварини сприймають мову. Попередні дослідження натякали на те, що собаки розуміють слова, але це пропонує глибше розуміння їхніх когнітивних здібностей.

"Можна сказати, що вони знають слова на рівні пасивного сприйняття, — каже дослідниця. — Вони розуміють більше, ніж показують".

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