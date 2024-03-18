Кожна кішка під животом носить "дивну сумку": вчені не можуть зрозуміти її призначення

Крихітний плоский мішок, розташований внизу живота кожного кошеняти, буквально ставить дослідників у глухий кут — ніхто не знає, навіщо він потрібен.

Related video

Люди і кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте нам все ще занадто мало відомо про цих тварин. Однією із загадок, які кішки завжди носять із собою, є "млявий живіт" або дивна шкіряста сумка, розташована внизу живота кошеняти, пише Inverse.

Анатомічно ця частина живота відома як первинний мішечок. Він розташований внизу живота, де провисає і розгойдується, коли наші вихованці бігають. На жаль, це все, що вченим відомо про цю дивну і чарівну частину тіла наших вихованців.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами ветеринарного кардіолога і директора Корнелльського центру здоров'я кішок Коледжу ветеринарної медицини Корнелльського університету Брюса Корнрайха, ця шкіряста сумка являє собою щось, схоже на жир під шаром додаткової шкіри. Експерт зазначає, що у кішок у принципі багато зайвої шкіри, наприклад, загривок, який вони використовують для носіння кошенят. По суті, цей загадковий мішок являє собою щось на кшталт "загривка на животі", який стає видимим у віці від 6 до 12 місяців.

Передбачається, що цей мішок зберігається у кішок протягом усієї їхньої еволюції: сумка зустрічається як у домашніх тварин, так і у більшості великих кішок. Цікаво, що подібні розвинені риси виникають внаслідок генетичних мутацій: тварини з цими мутаціями передають їх під час розмноження. Фактично, якщо мутація призводить до зміни, яка допомагає вижити, її передадуть із більшою ймовірністю. Простими словами, в якийсь момент у кішок виникла мутація, що створила первинну сумку, і вона продовжувала передаватися у спадок. Однак нам досі невідомо, якій меті вона служить.

Попри те, що вчені не знають відповідь напевно, деякі теорії в них все ж є. По-перше, сумка може бути захисною — наприклад, служить бар'єром від хижаків і рослин. Якщо кішка б'ється з іншою кішкою або хижаком, можливо, це жирне черевце захищає її життєво важливі органи. А під час погоні за здобиччю в рослинності сумка, ймовірно, може прийняти на себе деякі порізи.

По-друге, сумка може забезпечувати деяку гнучкість кішки. Наприклад, під час падіння кішці необхідно вивернути тіло вгору, а додаткова шкіра може дати їм деяку свободу. Це також може дозволити кішці бігати швидше, даючи змогу її тулубу повністю витягуватися, щоб ноги могли витягуватися далі вперед.

По-третє, загадковий мішок може служити своєрідним сховищем запасів жиру. У дикій природі кішки можуть стикатися з періодом марного полювання, а подібний запас допоміг би їм пережити важкі часи.

Водночас за словами Корнрайха, цей мішок є ознакою здоров'я, а не хвороби чи зайвої ваги. У міру дорослішання шкіра наших вихованців втрачає еластичність, а тому мішок може провисати ще нижче. Тому експерти радять не переживати з цього приводу, однак, якщо ви стурбовані, краще звернутися за консультацією до ветеринара.

Раніше Фокус писав про те, що у кішок є близько 300 різних "облич", і одне з них спільне з людьми.