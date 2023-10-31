Спритно змінюють маски. У кішок є близько 300 різних "облич", і одне з них спільне з людьми

Тепер дослідники вважають, що тварини насправді не такі вже й відчужені, як вважалося раніше.

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Люди і кішки живуть пліч-о-пліч тисячі років, проте насправді нам надзвичайно мало відомо про цих тварин. За цей час наші улюбленці набули репутації "пухнастих злих геніїв", які не роблять нічого просто так, і вельми відчужені від навколишнього світу та людей навколо, пише Live Science.

Однак нове дослідження припускає, що все не зовсім так, як може здатися, на перший погляд. Під час дослідження вчені записали сотні виразів обличчя кішок і виявили дещо незвичайне — насправді вони не такі відчужені, як вважалося раніше. Ба більше, вчені також виявили, що кішки можуть використовувати для спілкування близько трьох сотень різних виразів обличчя.

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Під час дослідження команда з Ліонського коледжу в Арканзасі цілий рік фіксувала загалом 276 різних виразів обличчя, які використовували 50 кішок у котячому кафе в Лос-Анджелесі. Автори також зазначають, що їхня робота фактично стала першою, де способи спілкування кішок вивчаються настільки глибоко, крім очевидного муркотіння і нявкання.

Попередні дослідження вже добре вивчили вирази облич у собак, шимпанзе і людей. Наприклад, результати свідчать про те, що в людини є 33 різних вирази обличчя, у собак їх 27, а в шимпанзе — цілих 357. Однак досліджень експресивності кішок було надзвичайно мало, а тому нове дослідження настільки важливе.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри психології Бріттані Флоркевич, спостерігаючи за кішками в кафе, їм з колегами вдалося задокументувати спонтанну взаємодію між кішками, а також записати вираз їхніх облич. Результати свідчать про те, що кожен окремий вираз обличчя поєднував 4 із 26 унікальних рухів обличчя, зокрема:

прочинені губи;

розширені або звужені зіниці;

моргання;

загнуті куточки рота;

облизування носа;

різні положення вух.

Під час експерименту вчені також спостерігали за сутичкою двох кошенят. За словами Флоркевич, було дивно бачити, як швидко вони перейшли від гри в бійку до агресивної поведінки. Ба більше, команда зазначає, що всі зміни було легко прочитати у виразі їхніх облич. Спочатку очі одного кошеняти були розслабленими, а вуха і вуса висунуті вперед. Однак через секунду вона поворухнула вухами, вуса перемістилися назад і все це сталося за лічені секунди.

Команда вивчила записи й дійшла висновку, що вирази облич кішок у 45% випадків були доброзичливими, а в 37% — агресивними. Ще 18% виразів облич здавалися неоднозначними або потрапляли в обидві категорії. Цікаво, що багато виразів обличчя, зокрема те, що ми називаємо "звичайним ігровим обличчям" (відведені назад куточки рота й опущена щелепа) були однаковими для багатьох видів, зокрема людей, собак і мавп.

Автори дослідження зазначають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб точно знати, що "кішки" говорили одна одній. Вчені сподіваються, надалі результати дадуть змогу пролити світло на вирази облич інших видів, які, як і кішки, вважаються відчуженими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, кого люди люблять більше: кішок чи собак.