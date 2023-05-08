Вчені назвали ефективний спосіб покликати кішку: два сигнали працюють у зв'язці

Нове дослідження показує, що, використовуючи ці два фактори, ви гарантовано зможете привернути увагу тварини.

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Тисячоліттями люди є сусідами з кішками, але ми все ще шукаємо способи взаємодії з цими улюбленцями. У новому дослідженні французькі дослідники виявили спосіб, який гарантовано допоможе привернути увагу тварини, пише Gizmodo.

Дослідження було проведено вченими із Лабораторії порівняльної етології та пізнання Паризького університету Нантера. Зазначимо, що ця група дослідників вже кілька років вивчає всі тонкощі взаємодії кішок та людей. Наприклад, у жовтні 2022 року керівниця групи Шарлотта де Музон із колегами виявили, що кішки легко можуть відрізнити голос свого власника від голосів незнайомців. Крім того, тоді вчені виявили, що наші улюбленці здатні відрізнити коли ми просто говоримо щось і коли звертаємось саме до них.

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Тепер дослідники зосередилися на тому, щоб знайти найефективніший спосіб покликати незнайому кішку. Під час дослідження вчені вивчили кішок, які мешкають у французькому котячому кафе. Результати дослідження свідчать про те, що кішки радше підійдуть до людей, якщо останні використовуватимуть одразу два сигнали:

голосовий;

візуальний.

Також дослідники виявили, що тварини здавалися більш напруженими, коли їх повністю ігнорували. Де Музон також зазначає, що коли люди спілкуються з іншими людьми, ми зазвичай використовуємо все, від голосу до міміки й жестів, щоб донести свою думку до іншої людини. Тепер дослідники вважають, що це також вірно і для розмов з кішками.

Загалом дослідники вивчили взаємодії людей та 12 кішок, що живуть у котячому кафе. Спочатку де Музон привчила кішок до своєї присутності, а потім перевірила одразу кілька сценаріїв. Під час експериментів кішки входили в кімнату, а потім де Музон взаємодіяла з ними за одним із чотирьох сценаріїв:

кликала, але не робила жодних жестів;

вказувала на кішок, але не видавала жодного звуку;

кликала та жестикулювала в їхній бік;

ігнорувала присутність кішок.

Результати дослідження свідчать про те, що кішки швидше наблизилися до де Музон, коли вона кликала їх і жестикулювала. Дослідники також виявили, що кішки швидше реагували лише на візуальні сигнали, ніж на голосові. Вчені вважають, що це працює тільки з незнайомими тваринами, тому що улюбленці краще реагують на голос господарів, а не їхні жести.

Ще одним відкриттям, що заінтригувало, стало те, що кішки частіше виляли хвостами у сценарії з голосовим сигналом, а також у четвертому, де їхня присутність повністю ігнорувалась. Попри те, що собаки можуть виляти хвостами від щастя, кішки, як правило, використовують цю дію як показник стресу та дискомфорту. Таким чином вчені дійшли висновку, що з незнайомими людьми кішкам простіше реагувати на комбіновані сигнали, тоді як повна їхня відсутність, схоже, змушує тварин нервувати.

Де Музон зазначає, що вони з командою планують продовжити дослідження, які допоможуть відкрити нюанси спілкування людей та кішок. Наразі вони зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як власники реагують на візуальні та голосові сигнали своїх улюбленців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому кішки реагують на звук "пспспс".